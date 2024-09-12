Рецепт сладкой колбасы из фиников и кураги

Ингредиенты
финики - 250 г
курага - 250 г
миндаль - 50 г
фундук - 50 г
фисташки - 50 г
кешью - 50 г
белый кунжут - 50 г
для обваливания:
белый кунжут - 50 г
Рецепт приготовления
Финики с курагой моем, промакиваем бумажным полотенцем. Из фиников убираем косточки.
Финики с курагой пропускаем через мясорубку.
Орехи обжариваем на сухой сковороде, я использую уже обжаренные орехи.
К финиковой массе добавляем орехи и кунжут, перемешиваем до однородной консистенции.
Силиконовый коврик смачиваем водой и на него выкладываем половину финиковой массы с орехами.
И при помощи коврика формуем десертную колбасу и обваливаем ее в белом кунжуте.
Из данного количества получается 2 десертные колбасы.
Десертную колбасу заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на несколько часов, так колбаса будет более плотная.
Кушать подано!
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