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Четыре вкуса

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Рецепт сладкой колбасы из фиников и кураги

Фото к рецепту: Финиковая колбаса

Ингредиенты

финики - 250 г

курага - 250 г

миндаль - 50 г

фундук - 50 г

фисташки - 50 г

кешью - 50 г

белый кунжут - 50 г

для обваливания:

белый кунжут - 50 г

Рецепт приготовления

Финики с курагой моем, промакиваем бумажным полотенцем. Из фиников убираем косточки.

Финики с курагой пропускаем через мясорубку.

Орехи обжариваем на сухой сковороде, я использую уже обжаренные орехи.

К финиковой массе добавляем орехи и кунжут, перемешиваем до однородной консистенции.

Силиконовый коврик смачиваем водой и на него выкладываем половину финиковой массы с орехами.

И при помощи коврика формуем десертную колбасу и обваливаем ее в белом кунжуте.

Из данного количества получается 2 десертные колбасы.

Десертную колбасу заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на несколько часов, так колбаса будет более плотная.

Кушать подано!

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