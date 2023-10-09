Рецепт вкусных горячих бутербродов

ломтики батона - 6 шт.

куриный окорок (копченый) - 1 шт.

перец сладкий - 1 шт.

маслины - 250 гр.

огурец маринованный - 2 шт.

сыр твердый - 100 гр.

укроп - 1 пучек.

орегано - 1 ч.л.

майонез - 2 ст.л.

кетчуп - 2 ст. л

С куриного окорочка срезаю кожицу, удаляю косточку, нарезаю мелко.

Также нарезаю мелко перец, огурец, укроп, маслины перерезаю на половинки, сыр тру на мелкой терке.

Все продукты смешиваю в глубоко миске, добавляю орегано.

Смешиваю майонез с кетчупом.

Часть заправки добавляю в нарезанные продукты и перемешиваю.

Другой частью смазываю ломтики батона.

В форму для выпекания выстеленную пергаментом, переношу ломтики батона, кладу сверху начинку и отправляю в разогретую духовку до 200С на 15 минут.

Сверху готовые бутерброды посыпаю измельченным укропом.

Кушать подано!