Рецепт вкусных горячих бутербродов

Ингредиенты
ломтики батона - 6 шт.
куриный окорок (копченый) - 1 шт.
перец сладкий - 1 шт.
маслины - 250 гр.
огурец маринованный - 2 шт.
сыр твердый - 100 гр.
укроп - 1 пучек.
орегано - 1 ч.л.
майонез - 2 ст.л.
кетчуп - 2 ст. л
Рецепт приготовления
С куриного окорочка срезаю кожицу, удаляю косточку, нарезаю мелко.
Также нарезаю мелко перец, огурец, укроп, маслины перерезаю на половинки, сыр тру на мелкой терке.
Все продукты смешиваю в глубоко миске, добавляю орегано.
Смешиваю майонез с кетчупом.
Часть заправки добавляю в нарезанные продукты и перемешиваю.
Другой частью смазываю ломтики батона.
В форму для выпекания выстеленную пергаментом, переношу ломтики батона, кладу сверху начинку и отправляю в разогретую духовку до 200С на 15 минут.
Сверху готовые бутерброды посыпаю измельченным укропом.
Кушать подано!
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