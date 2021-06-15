Русский кисель как у бабушки

Рецепт приготовления

Вылейте в кастрюлю 1750 мл воды. 250 мл нужно оставить для разведения крахмала и сахара. Добавьте 400 г замороженных или свежих ягод. Доведите до кипения.

После закипания уменьшите огонь и варите 2-3 минуты под крышкой.

Крахмал тщательно перемешайте с сахаром. И добавьте оставленную холодную воду. Если хотите очень густой кисель, добавьте 150 г крахмала (чтобы его можно было есть). Если хотите более жидкий (чтобы его можно было пить) добавьте 60 г крахмала. Сахар по вкусу, чем слаще ягоды, тем меньше сахара нужно добавлять.

Ягоды извлеките при помощи ситечка,, но можно их оставить.

Разведённый крахмал с сахаром влейте тонкой струйкой, непрерывно перемешивая.

Перед тем, как вливать разведённый крахмал с сахаром, ещё раз перемешайте (так как крахмал оседает на дно!). Крахмал не будет оседать на дно, если растворять его в воде непосредственно перед добавлением.

Очень важэно, чтобы при этом кисель не кипел, иначе крахмал теряет свойства загустения. Нужно довести до кипения и сразу выключить (но не кипятить!).

Посыпьте поверхность киселя сахарной пудрой или сахаром, это не даст образоваться густой пене.

Пить подано!