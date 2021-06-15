Русский кисель как у бабушки

Ингредиенты
- 2 литра воды
- 400 гр. замороженных ягод (можно свежие)
- 150 гр. сахара (или )
- 100 гр. крахмала (у меня кукурузный)
Рецепт приготовления
Вылейте в кастрюлю 1750 мл воды. 250 мл нужно оставить для разведения крахмала и сахара. Добавьте 400 г замороженных или свежих ягод. Доведите до кипения.
После закипания уменьшите огонь и варите 2-3 минуты под крышкой.
Крахмал тщательно перемешайте с сахаром. И добавьте оставленную холодную воду. Если хотите очень густой кисель, добавьте 150 г крахмала (чтобы его можно было есть). Если хотите более жидкий (чтобы его можно было пить) добавьте 60 г крахмала. Сахар по вкусу, чем слаще ягоды, тем меньше сахара нужно добавлять.
Ягоды извлеките при помощи ситечка,, но можно их оставить.
Разведённый крахмал с сахаром влейте тонкой струйкой, непрерывно перемешивая.
Перед тем, как вливать разведённый крахмал с сахаром, ещё раз перемешайте (так как крахмал оседает на дно!). Крахмал не будет оседать на дно, если растворять его в воде непосредственно перед добавлением.
Очень важэно, чтобы при этом кисель не кипел, иначе крахмал теряет свойства загустения. Нужно довести до кипения и сразу выключить (но не кипятить!).
Посыпьте поверхность киселя сахарной пудрой или сахаром, это не даст образоваться густой пене.
Пить подано!
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