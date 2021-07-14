Вишневый компот на зиму

Ингредиенты
- ингредиенты на 3-х литровую банку:
- вишня - 500-700 гр.
- сахар - 250 гр.
- вода - 2,5 л.
Рецепт приготовления
1 Вишню переберите, листочки, веточки, поврежденные ягоды удалите.
Отобранные ягоды промойте холодной водой, косточки не удаляйте.
2 Банки предварительно хорошо ппромойте и просушите (можно не стерилизовать).
Крышки стерилизуйте в кипящей воде, 2-3 минуты.
В каждую банку положите вишню на 1/3 объема, можно чуть больше, тогда компот будет более насыщенный.
В большую кастрюлю налейте чистой воды, поставьте на огонь, доведите до кипения.
Кипящей водой залейте банки с вишней до самого верха, прикройте крышкой и оставьте на 5 минут.
Для того, чтобы банка не треснула, наполните её водой постепенно, давая возможность равномерно прогреться.
Воду из банок аккуратно слейте обратно в кастрюлю, банку прикройте крышкой.
Вишнёвую воду поставьте на огонь, доведите до кипения, дайте пару минут покипеть.
В каждую банку с вишней положите сахар.
После того, как вода закипит второй раз, залейте вишню с сахаром до самого края.
Закройте крышкой под ключ или закрутите.
Переверните банки дном вверх, закройте одеялом и дайте.
Храните компот при комнатной температуре в темном месте.
Пить можно сразу после остывания.
Свежие комментарии