Вишневый компот на зиму

Рецепт приготовления

1 Вишню переберите, листочки, веточки, поврежденные ягоды удалите.

Отобранные ягоды промойте холодной водой, косточки не удаляйте.

2 Банки предварительно хорошо ппромойте и просушите (можно не стерилизовать).

Крышки стерилизуйте в кипящей воде, 2-3 минуты.

В каждую банку положите вишню на 1/3 объема, можно чуть больше, тогда компот будет более насыщенный.

В большую кастрюлю налейте чистой воды, поставьте на огонь, доведите до кипения.

Кипящей водой залейте банки с вишней до самого верха, прикройте крышкой и оставьте на 5 минут.

Для того, чтобы банка не треснула, наполните её водой постепенно, давая возможность равномерно прогреться.

Воду из банок аккуратно слейте обратно в кастрюлю, банку прикройте крышкой.

Вишнёвую воду поставьте на огонь, доведите до кипения, дайте пару минут покипеть.

В каждую банку с вишней положите сахар.

После того, как вода закипит второй раз, залейте вишню с сахаром до самого края.

Закройте крышкой под ключ или закрутите.

Переверните банки дном вверх, закройте одеялом и дайте.

Храните компот при комнатной температуре в темном месте.

Пить можно сразу после остывания.