Апельсиновое пирожное

Ингредиенты
- апельсины - 500 гр.
- яйцо куриное - 5 шт.
- сахар - 150 гр.
- миндальная мука - 250 гр.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- масло оливковое - 40 мл/
Пошаговый рецепт приготовления
Целые апельсины положить в кипящую воду и варить на медленном огне в течение полутора часов.
Готовые апельсины остудить, разрезать на четыре части и вынуть косточки.
Апельсины положить в процессор, измельчить до состояния пюре.
Яйца слегка взбить с сахаром.
К апельсиновому пюре добавить яично-сахарную массу, миндальную муку, разрыхлитель и оливковое масло.
Тесто вылить в форму, проложенную бумагой для выпечки.
Запечь при 180С примерно 40 минут.
Затем корж остудить. Вырезать круглые пирожные или нарезать на квадраты.
По желанию украсить йогуртом и ягодами.
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