Апельсиновое пирожное

Целые апельсины положить в кипящую воду и варить на медленном огне в течение полутора часов.

Готовые апельсины остудить, разрезать на четыре части и вынуть косточки.

Апельсины положить в процессор, измельчить до состояния пюре.

Яйца слегка взбить с сахаром.

К апельсиновому пюре добавить яично-сахарную массу, миндальную муку, разрыхлитель и оливковое масло.

Тесто вылить в форму, проложенную бумагой для выпечки.

Запечь при 180С примерно 40 минут.

Затем корж остудить. Вырезать круглые пирожные или нарезать на квадраты.

По желанию украсить йогуртом и ягодами.