Четыре вкуса

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Апельсиновое пирожное

Фото к рецепту: Апельсиновое пирожное

Ингредиенты

  • апельсины - 500 гр.
  • яйцо куриное - 5 шт.
  • сахар - 150 гр.
  • миндальная мука - 250 гр.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • масло оливковое - 40 мл/

Пошаговый рецепт приготовления

Целые апельсины положить в кипящую воду и варить на медленном огне в течение полутора часов.

Готовые апельсины остудить, разрезать на четыре части и вынуть косточки.

Апельсины положить в процессор, измельчить до состояния пюре.

Яйца слегка взбить с сахаром.

К апельсиновому пюре добавить яично-сахарную массу, миндальную муку, разрыхлитель и оливковое масло.

Тесто вылить в форму, проложенную бумагой для выпечки.

Запечь при 180С примерно 40 минут.

Затем корж остудить. Вырезать круглые пирожные или нарезать на квадраты.

По желанию украсить йогуртом и ягодами.

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