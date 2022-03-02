Вкусные сардельки с курицей и фисташками

Ингредиенты

куриное мясо – 1 кг

молоко – 150 мл.

соль – 20 гр.

сахар – 1 ч.л.

черный перец – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

чеснок – 1 ч.л.

мускатный орех – 0,5 ч.л.

фисташки – 50 гр.

оболочка – 2-3 м

Рецепт приготовления

1. Снять с куриных бедрышек все мясо (шкурки не удалять)

2. Измельчить мясо на мясорубке, использую мелкую решетку

3. Добавить в фарш все специи и молоко – очень хорошо перемешать фарш до вязкого состояния

4. Накрыть фарш крышкой/пленкой – отправить в холодильник на 30-60 минут

5. Подготовить оболочку (свиную кишку):

• залить кишку холодной водой – оставить на 20-30 минут

• хорошо промыть кишку под проточной холодной водой

6. Натянуть кишку на специальную насадку

7. Достать фарш из холодильника

8. Наполнить кишку фаршей, формируя сардельки (как это сделать, смотрите в видео)

9. Заготовки сарделек выложить в жаропрочную посуду

10. Отправить в духовку, разогретую до 60-70 градусов

11. Поднять температуру нагрева до 90 градусов

12. Как только духовка разогреется до 80-90 градусов, наполнить нижний поддон (расположенный под сардельками) кипятком

13. Продолжать готовить сардельки при температуре 90 градусов на протяжении 45-60 минут

14. Горячие сардельки (сразу же после духовки) окунуть в ледяную воду, а затем держать под холодной проточной водой на протяжении 15-20 минут

15. Готовые сардельки можно хранить в холодильнике 2-3 дня