Вкусные сардельки с курицей и фисташками

Ингредиенты
куриное мясо – 1 кг
молоко – 150 мл.
соль – 20 гр.
сахар – 1 ч.л.
черный перец – 1 ч.л.
паприка – 1 ч.л.
чеснок – 1 ч.л.
мускатный орех – 0,5 ч.л.
фисташки – 50 гр.
оболочка – 2-3 м
Рецепт приготовления
1. Снять с куриных бедрышек все мясо (шкурки не удалять)
2. Измельчить мясо на мясорубке, использую мелкую решетку
3. Добавить в фарш все специи и молоко – очень хорошо перемешать фарш до вязкого состояния
4. Накрыть фарш крышкой/пленкой – отправить в холодильник на 30-60 минут
5. Подготовить оболочку (свиную кишку):
• залить кишку холодной водой – оставить на 20-30 минут
• хорошо промыть кишку под проточной холодной водой
6. Натянуть кишку на специальную насадку
7. Достать фарш из холодильника
8. Наполнить кишку фаршей, формируя сардельки (как это сделать, смотрите в видео)
9. Заготовки сарделек выложить в жаропрочную посуду
10. Отправить в духовку, разогретую до 60-70 градусов
11. Поднять температуру нагрева до 90 градусов
12. Как только духовка разогреется до 80-90 градусов, наполнить нижний поддон (расположенный под сардельками) кипятком
13. Продолжать готовить сардельки при температуре 90 градусов на протяжении 45-60 минут
14. Горячие сардельки (сразу же после духовки) окунуть в ледяную воду, а затем держать под холодной проточной водой на протяжении 15-20 минут
15. Готовые сардельки можно хранить в холодильнике 2-3 дня
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