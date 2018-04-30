Четыре вкуса

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Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Сегодня мы расскажем о том, как питается величайший боксер современности Флойд Мэйвезер. И хотя Флойд Мэйвезер, возможно, объявил о своем уходе из бокса, но у него может возникнуть соблазн перейти в смешанные боевые искусства и драться в UFC.

Мэйвезеру 41 год, и он снова пытается заняться другим видом спорта, но на протяжении 50 своих боксерских поединков он практически не пострадал, и он является дисциплинированным спортсменом. Чтобы сохранить свое спортивное господство, он должен правильно питаться. Итак, какая пища попадает на стол бывшему чемпиону мира?

Здесь все, что любит Мэйвезер на завтрак, обед и ужин.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Это Флойд Мэйвезер, отставной боксер, известный своими победами против Оскара Де Ла Хойи, Сауля Альвареса и Мэнни Пакьяо (на фото). Мэйвезер завершил свою карьеру в боксе победой над лидером UFC Конором МакГрегором в прошлом году и запомнится своей потрясающей защитой, необычной техникой и преданностью своему ремеслу.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Мэйвезер нанял личных поваров, чтобы обеспечить план питания на день. Типичный завтрак включает яйца, крупы и картофель фри. На фото он наслаждается утренней едой на Гавайях.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Несмотря ни на что, он не прочь выпить кофе.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Один из его личных шеф-поваров, Quiana Jeffries, однажды обеспечил ему «правильные питательные вещества и витамины для восстановления до и после каждой тренировки» путем приготовления соковых напитков с «органическими фруктами и овощами».

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Утром на взвешивании перед большим боем Мэйвезер может отказаться от большого завтрака в пользу банана, запитого водой.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Мэйвезер любит кокосовое молоко, и хотя это хороший способ сохранить гидратацию между тренировками, борец любит пить его на горячем испанском пляже прямо из источника.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Он также любит «жареные хот-доги с соусом барбекю».

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

По словам шеф-повара, Мэйвезер не ест свинину. Но типичным обедом может быть рыба, особенно лосось и тилапия.

Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Один из любимых рецептов – спагетти с домашним соусом.

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