Как питается чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер

Сегодня мы расскажем о том, как питается величайший боксер современности Флойд Мэйвезер. И хотя Флойд Мэйвезер, возможно, объявил о своем уходе из бокса, но у него может возникнуть соблазн перейти в смешанные боевые искусства и драться в UFC.

Мэйвезеру 41 год, и он снова пытается заняться другим видом спорта, но на протяжении 50 своих боксерских поединков он практически не пострадал, и он является дисциплинированным спортсменом. Чтобы сохранить свое спортивное господство, он должен правильно питаться. Итак, какая пища попадает на стол бывшему чемпиону мира?

Здесь все, что любит Мэйвезер на завтрак, обед и ужин.

Это Флойд Мэйвезер, отставной боксер, известный своими победами против Оскара Де Ла Хойи, Сауля Альвареса и Мэнни Пакьяо (на фото). Мэйвезер завершил свою карьеру в боксе победой над лидером UFC Конором МакГрегором в прошлом году и запомнится своей потрясающей защитой, необычной техникой и преданностью своему ремеслу.

Мэйвезер нанял личных поваров, чтобы обеспечить план питания на день. Типичный завтрак включает яйца, крупы и картофель фри. На фото он наслаждается утренней едой на Гавайях.

Несмотря ни на что, он не прочь выпить кофе.

Один из его личных шеф-поваров, Quiana Jeffries, однажды обеспечил ему «правильные питательные вещества и витамины для восстановления до и после каждой тренировки» путем приготовления соковых напитков с «органическими фруктами и овощами».

Утром на взвешивании перед большим боем Мэйвезер может отказаться от большого завтрака в пользу банана, запитого водой.

Мэйвезер любит кокосовое молоко, и хотя это хороший способ сохранить гидратацию между тренировками, борец любит пить его на горячем испанском пляже прямо из источника.

Он также любит «жареные хот-доги с соусом барбекю».

По словам шеф-повара, Мэйвезер не ест свинину. Но типичным обедом может быть рыба, особенно лосось и тилапия.

Один из любимых рецептов – спагетти с домашним соусом.