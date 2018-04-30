Пушистые торты, которые выглядят точь-в-точь как красочные коврики

Что может быть лучше, чем вкусный торт? Только торт, который не только вкусный, но ещё и красивый! Талантливый кондитер Алана Джонс-Манн (Alana Jones-Mann) стала публиковать фотографии своих фееричных тортов ещё в 2013 году, но недавно она нашла вдохновение в маловероятном месте, и её творения прогремели как гром среди ясного интернета. Алана удивила пользователей своими "пушистыми" тортами, в виде красочных ковриков, и они воистину аутентичны. Помимо ковриков Алану также вдохновляют и другие детали интерьера, такие как: плитка-мозаика, террариумы, обои, гобелены и даже горшочные кактусы. Да-да вы всё правильно поняли, в виде всего этого у Аланы есть торты!
У Аланы также есть и другие не менее впечатляющие торты, в виде гобелена
.. обоев
.. плитки-мозаики
.. марокканского пуфа
.. террариумов
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