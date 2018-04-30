Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем

Даже если Вы не очень большой любитель кальмаров, всё равно я советую попробовать кальмары, приготовленные по этому рецепту.Они получаются сочные, пряные, с необычным ароматом. Очень вкусно и просто.
При желании стебли сельдерея вполне можно заменить на шпинат или любую другую зелень. В остальном, советую все оставить без изменений!
Ингредиенты:
- Кальмар, тушка — 1 Килограмм
- Сельдерей, стебли — 250 Грамм
- Соевый соус — 3 Ст. ложки
- Уксус винный — 2 Ст. ложки
- Водка — 2 Ст. ложки
- Лук репчатый — 2 Штуки
- Имбирь свежий — 10 Грамм
- Перец душистый — По вкусу
- Масло растительное — 2 Ст. ложки
Как приготовить
1. Сельдерей нарежьте и бланшируйте в кипящей воде 1 минуту.
2. Кальмары очистите и нарежьте полосками.
3. Отварите 2 минуты в кипящей воде.
4. Имбирь натрите на терке.
5. Лук нарежьте кубиком.
6. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с имбирем до золотистого цвета.
7. Добавьте кальмары с сельдереем. Обжаривайте 2 минуты.
8. В конце добавьте соевый соус, уксус, водку и перец.
9. Приятного аппетита!
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