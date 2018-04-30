Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем

Даже если Вы не очень большой любитель кальмаров, всё равно я советую попробовать кальмары, приготовленные по этому рецепту.Они получаются сочные, пряные, с необычным ароматом. Очень вкусно и просто.

При желании стебли сельдерея вполне можно заменить на шпинат или любую другую зелень. В остальном, советую все оставить без изменений!

Ингредиенты: Кальмар, тушка — 1 Килограмм

Сельдерей, стебли — 250 Грамм

Соевый соус — 3 Ст. ложки

Уксус винный — 2 Ст. ложки

Водка — 2 Ст. ложки

Лук репчатый — 2 Штуки

Имбирь свежий — 10 Грамм

Перец душистый — По вкусу

Масло растительное — 2 Ст. ложки

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