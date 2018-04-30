Четыре вкуса

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Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем

Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем

Даже если Вы не очень большой любитель кальмаров, всё равно я советую попробовать кальмары, приготовленные по этому рецепту.Они получаются сочные, пряные, с необычным ароматом. Очень вкусно и просто.

При желании стебли сельдерея вполне можно заменить на шпинат или любую другую зелень. В остальном, советую все оставить без изменений!

Ингредиенты:

  • Кальмар, тушка — 1 Килограмм
  • Сельдерей, стебли — 250 Грамм
  • Соевый соус — 3 Ст. ложки
  • Уксус винный — 2 Ст. ложки
  • Водка — 2 Ст. ложки
  • Лук репчатый — 2 Штуки
  • Имбирь свежий — 10 Грамм
  • Перец душистый — По вкусу
  • Масло растительное — 2 Ст. ложки

Как приготовить

Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 1 1. Сельдерей нарежьте и бланшируйте в кипящей воде 1 минуту.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 2 2. Кальмары очистите и нарежьте полосками.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 3 3. Отварите 2 минуты в кипящей воде.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 4 4. Имбирь натрите на терке.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 5 5. Лук нарежьте кубиком.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 6 6. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с имбирем до золотистого цвета.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 7 7. Добавьте кальмары с сельдереем. Обжаривайте 2 минуты.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 8 8. В конце добавьте соевый соус, уксус, водку и перец.
Кальмары по-китайски с имбирем и сельдереем - фото шаг 9 9. Приятного аппетита!
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