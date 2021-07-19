Шашлык из курицы в маринаде с манго

Ингредиенты
- куриные окорочка 2 кг
- манго 1 шт.
- чеснок 5 зуб.
- перец острый 1 шт.
- перец сладкий 2 шт.
- соус соевый 100 мл.
- кориандр 1 ч.л.
- лук красный 2 шт.
Рецепт приготовления
Снимите кожу с окорочков
Нарежьте на равномерные кусочки
Порежьте чеснок и острый перец и добавьте к мясу
Манго очистите, нарежьте и добавьте в маринад
Перемешайте и поставьте в холод на два часа
Подготовьте овощи
Соберите шашлыки и приготовьте на гриле
Подайте с лавашем и свежими овощами
Кушать подано!
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