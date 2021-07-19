Четыре вкуса

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Шашлык из курицы в маринаде с манго

Фото к рецепту: Шашлык из курицы, маринад c манго

Ингредиенты

  • куриные окорочка 2 кг
  • манго 1 шт.
  • чеснок 5 зуб.
  • перец острый 1 шт.
  • перец сладкий 2 шт.
  • соус соевый 100 мл.
  • кориандр 1 ч.л.
  • лук красный 2 шт.

Рецепт приготовления

Снимите кожу с окорочков

Нарежьте на равномерные кусочки

Порежьте чеснок и острый перец и добавьте к мясу

Манго очистите, нарежьте и добавьте в маринад

Перемешайте и поставьте в холод на два часа

Подготовьте овощи

Соберите шашлыки и приготовьте на гриле

Подайте с лавашем и свежими овощами

Кушать подано!

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