Шашлык из курицы в маринаде с манго

Рецепт приготовления

Снимите кожу с окорочков

Нарежьте на равномерные кусочки

Порежьте чеснок и острый перец и добавьте к мясу

Манго очистите, нарежьте и добавьте в маринад

Перемешайте и поставьте в холод на два часа

Подготовьте овощи

Соберите шашлыки и приготовьте на гриле

Подайте с лавашем и свежими овощами

Кушать подано!