Пирожное из шоколада с арахисовым мороженым

Ингредиенты
сливочное масло — 100 гр.
яйца — 2 шт.
горький шоколад — 100 гр.
сахар — 70 гр.
мука — 50 гр.
малина — 100 гр.
пломбир — 200 гр.
арахисовая паста — 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Пломбиру дать растаять.
Положить в чашу блендера вместе с арахисовой пастой и пробить до однородности.
Переложить в миску и убрать в холодильник на 25 минут.
Растопленное сливочное масло смешать с сахаром и яйцами.
Шоколад растопить и добавить в масляную смесь, перемешать.
Всыпать муку и замесить тесто.
Добавить малину и перемешать.
Не всю, оставить на украшение.
Перелить тесто в порционные формочки или 1 большую форму.
Печь примерно 20 — 25 минут при разогретой заранее до 170-200 градусов духовке.
Подавать теплое пирожное с арахисовым пломбиром и свежей малиной.
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