Четыре вкуса

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Пирожное из шоколада с арахисовым мороженым

Фото к рецепту: Шоколадное пирожное c арахисовым мороженым #нетхандре

Ингредиенты

сливочное масло — 100 гр.

яйца — 2 шт.

горький шоколад — 100 гр.

сахар — 70 гр.

мука — 50 гр.

малина — 100 гр.

пломбир — 200 гр.

арахисовая паста — 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Пломбиру дать растаять.

Положить в чашу блендера вместе с арахисовой пастой и пробить до однородности.

Переложить в миску и убрать в холодильник на 25 минут.

Растопленное сливочное масло смешать с сахаром и яйцами.

Шоколад растопить и добавить в масляную смесь, перемешать.

Всыпать муку и замесить тесто.

Добавить малину и перемешать.

Не всю, оставить на украшение.

Перелить тесто в порционные формочки или 1 большую форму.

Печь примерно 20 — 25 минут при разогретой заранее до 170-200 градусов духовке.

Подавать теплое пирожное с арахисовым пломбиром и свежей малиной.

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