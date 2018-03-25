Гастрономические привычки древних людей

Еда – один из самых загадочных аспектов доисторической жизни. Как несложно догадаться, камни и скелеты сохраняются хорошо, а любая органика распадается очень быстро. Поэтому ученым нужно изощряться и прибегать к различным хитростям (а также, естественно, должна присутствовать немалая доля везения), чтобы раскрыть кулинарные секреты тех времен. Тем не менее, исследователи нашли несколько интересных фактов, которые могли бы полностью изменить мнение о доисторических людях. Вполне возможно, что они были более продвинутыми, чем все думали.

1. Палеолитическая обработанная мука

Как показали на удивление древние остатки, обнаруженные на 32 000-летнем шлифовальном камне, «пещерные люди» ели дикий овес задолго до сельскохозяйственной революции. Т.е., фактически это оказалась самая древняя овсяная мука в мире. Она производилась с помощью четырехступенчантого процесса, который, вероятно, включал нагрев и размалывание. В итоге получалась овсяная мука, которую затем отваривали или выпекали из нее лепешки. Древние группы, подобные этой, возможно, уже ели и обрабатывали зерно и раньше, поэтому ученые продолжают тщательно изучать подобные камни в поисках других остатков пищи, что может изменить историю.

2. Сыр и непереносимость лактозы

Черепок глиняной посуды, пронизанный дырами, потряс ученых, когда биохимический анализ выявил на нем молочные жиры, показав, что неолитические люди в 5 500 г. до н.э. уже делали сыр. Сыр, для производства которого нужно разделить молоко на творог и сыворотку путем добавления бактерий и сычужного фермента, в то время был продуктом, способным изменить образ жизни. Он обеспечивал пищу животного происхождения без необходимости забоя животных, что увеличивало сельскохозяйственный потенциал группы. Это могло бы также доказать, почему люди одомашнили скот в то время, когда большинство людей страдали непереносимостью лактозы, ведь сырные продукты содержали гораздо меньше лактозы, чем чистое молоко. Также это обеспечило в рационе крайне необходимый запас жиров.

3. Удивительно богатые палеолитические кладовые

Овощи не могут сохраняться на протяжении тысячелетий, поэтому почти невозможно сказать, какие растения входили в палеолитическое меню. Но если овощи насытить водой, то при условии лишения доступа кислорода они могут сохраниться и в течение столь длительного времени. Исследователи на раскопках в северном Израиле нашли подобные овощи, а также много других продуктов, поразивших ученых, которые вообще не ожидали, что подобное входило в рацион людей почти 800 000 лет назад. В частности, было найдено не менее 55 видов растений, включая орехи, семена и корни.

При раскопках также были выявлены доказательства самых древних примеров контролируемого разведения огня в Евразии, что было необходимо для превращения большинства ядовитых растений в съедобные продукты. Древние люди дополняли свой рацион небольшим количеством мяса и жира.

4. Ископаемые фекалии доказали здоровье неандертальцев

Иногда археология — смешная наука. К примеру, чего только стоит ситуация, когда исследователи разбивают 50 000-летние окаменелые фекалии неандертальцев, чтобы проверить, какого они цвета внутри. С помощью спектроскопического анализа окаменелых отходов жизнедеятельности (копролитов), наконец, удалось выяснить рацион неандертальцев. Они ели довольно много мяса, включая мясо оленей и мамонтов, но также разнообразили свою еду растениями, чтобы сбалансировать рацион. Это открытие изменило стандартные представления, что люди того времени питались только мясом.

5. Древние зубочистки

Даже при здоровой диете неизбежно появление дырок в зубах. Исследователи снова «отодвинули» свидетельства страданий людей от зубной боли назад на несколько тысяч лет благодаря раскопке 14 160-летнего скелета с признаками стоматологических «операций». Скелет принадлежал 25-летнему мужчине, которому чистили полости в зубах кремневыми инструментами. Таким образом, по крайней мере некоторые палеолитические люди знали, что полости могут привести к инфекциям и старались справиться с ними. Это было определенно очень болезненно, но эффективно в плане избегания более тяжких телесных повреждений. Палеолитические люди также пользовались зубочистками из дерева и кости.

6. Уникальный рацион Homo naledi

Более 300 000 лет назад несколько разновидностей гоминидов обитали на юге Африки, постоянно пребывая в борьбе за ресурсы. Один из этих видов гоминидов, Homo naledi, сумел найти собственную кулинарную нишу, начав употреблять зерно в пищу. Стоматологическое обследование показало, что зубы Homo Naledi «были в основном аналогичны африканскому австралопитеку и парантропу массивному, но они были больше и более износостойкие. Износ зубов предполагает, что Homo naledi питались также более жесткой пищей, зачастую покрытой пылью или землей. Скорее всего, это были фитолиты или «окаменелые растения». В итоге, у Homo naledi развились моляры, чтобы противостоять сильно зернистой пище.

7. Самое раннее барбекю в истории

Предки людей начали ходить в вертикальном положении 6 или 7 миллионов лет назад, но прошло еще около 5 миллионов лет, прежде чем появился более развитый мозг Homo erectus. Исследователи считают, что искра разума возникла благодаря приготовлению пищи, поскольку это давало предкам людей более легкий доступ к более удобоваримым источникам пищи. Самое раннее свидетельство кулинарии было найдено в пещере Вондерверк в Южной Африке. Анализ выявил глубоко внутри пещеры следы искусственного разведения огня и многочисленные обломки костей, подвергавшиеся нагреванию до высоких температур. Также были обнаружены обожженные сколы камней, что говорит о повторном использовании огня на одном и том же месте.

8. Тушение в горшке

Приготовление пищи на открытом огне использовалось даже ранними гоминидами, но при этом получалась пища, покрытая песком и золой. Следующим шагом в кулинарной эволюции было использование горшков для улучшения разнообразия и качества продуктов. Люди сделали первые глиняные горшки на Дальнем Востоке около 16 000 лет назад, но горшки не использовались для приготовления пищи примерно еще 6 000 лет, как показали находки в Ливийской Сахаре. В то время Сахара изобиловала лугами, реками и озерами. Остатки в горшках показывают, что люди съели почти всю зелень, будь то листья, зерно, семена или даже водные растения.

9. Мезолитическая горчица

После того, как древние предки людей сбалансировали свой рацион, их следующим кулинарным нововведением было придание ей лучшего вкуса. Они добились этого более 6 000 лет назад с помощью одной из самых широко распространенных приправ в мире, горчицы. Многочисленные мезолитические горшки для приготовления пищи, найденные в Германии и Дании, по-прежнему сохраняли остатки семян горчицы и листьев чесночницы черешковой. Исследователи полагают, что предки толкли семена горчицы в посуде и добавляли листья с чесночным вкусом для лучшего аромата. Это открытие ознаменовало сдвиг между потреблением пищи исключительно из-за его калорийности или питательной ценности к более современной гедонистической еде.

10. Древняя закуска из черепахи

В пещере Кесем в центре Израиля никого не было на протяжении тысячелетий, пока дорожные строители случайно не открыли ее в 2000 году. Внутри исследователи обнаружили старое жилье и 400 000-летнюю закуску, черепаху, которая была убита кремниевым ножом и зажарена в панцире. Доисторические охотники-собиратели, которые жили в пещере Кесем в течение 200 000 лет, питались разнообразной едой. Они, вероятно, использовали черепаху в качестве закуски, гарнира или десерта в дополнение к ассортименту овощей. Основным блюдом было мясо быков, оленей и лошадей.