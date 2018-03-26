Четыре вкуса

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Горячие бутерброды-трубочки

Хлеб, сыр... Сразу воображение рисует бутерброд.

Предлагаю здесь творческий подход! Родные скажут вам спасибо!

Горячие бутерброды-трубочки

Ингредиенты:

  • Хлеб (белый, тостовый) — 6 шт;
  • Сыр плавленный (ломтики) — 6 шт;
  • Яйцо — 2 шт;
  • Хлопья овсяные — 1 стак;
  • Соль;
  • Масло растительное (для жарки).

Приготовление:

1. Хлеб очень хорошо раскатать скалкой и обрезать бока.

Горячие бутерброды-трубочки

2. Разложить ломтики сыра.

Горячие бутерброды-трубочки

3. В одной чаше взбить немного вилкой яйца с солью, а в другую насыпать овсяные хлопья.

Горячие бутерброды-трубочки

4. Скручиваем хлеб с сыром в рулет, обмакиваем в яйцо, затем в овсяные хлопья. Затем обжариваем со всех сторон.

Горячие бутерброды-трубочки

5. Наш вкусный, необычный горячий завтрак готов, а времени потрачено не больше, чем на обычные бутерброды!

Горячие бутерброды-трубочки

Приятного аппетита!

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