Горячие бутерброды-трубочки

Хлеб, сыр... Сразу воображение рисует бутерброд.

Предлагаю здесь творческий подход! Родные скажут вам спасибо!

Ингредиенты:

Хлеб (белый, тостовый) — 6 шт;

Сыр плавленный (ломтики) — 6 шт;

Яйцо — 2 шт;

Хлопья овсяные — 1 стак;

Соль;

Масло растительное (для жарки).

Приготовление:

1. Хлеб очень хорошо раскатать скалкой и обрезать бока.

2. Разложить ломтики сыра.

3. В одной чаше взбить немного вилкой яйца с солью, а в другую насыпать овсяные хлопья.

4. Скручиваем хлеб с сыром в рулет, обмакиваем в яйцо, затем в овсяные хлопья. Затем обжариваем со всех сторон.

5. Наш вкусный, необычный горячий завтрак готов, а времени потрачено не больше, чем на обычные бутерброды!

Приятного аппетита!