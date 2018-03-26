Горячие бутерброды-трубочки

Хлеб, сыр... Сразу воображение рисует бутерброд.
Предлагаю здесь творческий подход! Родные скажут вам спасибо!
Ингредиенты:
- Хлеб (белый, тостовый) — 6 шт;
- Сыр плавленный (ломтики) — 6 шт;
- Яйцо — 2 шт;
- Хлопья овсяные — 1 стак;
- Соль;
- Масло растительное (для жарки).
Приготовление:
1. Хлеб очень хорошо раскатать скалкой и обрезать бока.
2. Разложить ломтики сыра.
3. В одной чаше взбить немного вилкой яйца с солью, а в другую насыпать овсяные хлопья.
4. Скручиваем хлеб с сыром в рулет, обмакиваем в яйцо, затем в овсяные хлопья. Затем обжариваем со всех сторон.
5. Наш вкусный, необычный горячий завтрак готов, а времени потрачено не больше, чем на обычные бутерброды!
Свежие комментарии