Курица тушеная с ананасами и имбирем

Нежное и сочное куриное мясо в сочетании с ананасами – классика тайской кухни для вкусного легкого ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 800 г куриного филе
- банка консервированных ананасов
- 4 ст. л. соевого соуса
- ½ ч. л. молотого имбиря
- соль по вкусу
- оливковое масло
- зеленый лук
Следуя нашим рекомендациям ты с легкостью приготовишь дома это оригинальное блюдо и удивишь своих близких вкусным ужином в тайском стиле. Количество имбиря ты можешь корректировать, а помимо зеленого лука можно дополнить блюдо и другой зеленью. В качестве гарнира к такому блюду из курицы идеально подойдет рис или рисовая лапша.
Как приготовить курицу с ананасами и имбирем
- Куриное филе очисти от пленок и нарежь кусочками, ананасы нарежь кусочками поменьше. Разогрей сковороду с оливковым маслом и обжарь курицу на сильном огне до румяного цвета, добавь соевый соус и перемешай.
- Добавь к курице ананасы вместе с соком и имбирь, перемешай, убавь огонь до небольшого, посоли по вкусу и туши примерно 25-30 минут. Готовое блюдо дополни мелко нарезанным зеленым луком.
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