Четыре вкуса

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Курица тушеная с ананасами и имбирем

курица с ананасами

Нежное и сочное куриное мясо в сочетании с ананасами – классика тайской кухни для вкусного легкого ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 800 г куриного филе
  • банка консервированных ананасов
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • ½ ч. л. молотого имбиря
  • соль по вкусу
  • оливковое масло
  • зеленый лук

Следуя нашим рекомендациям ты с легкостью приготовишь дома это оригинальное блюдо и удивишь своих близких вкусным ужином в тайском стиле. Количество имбиря ты можешь корректировать, а помимо зеленого лука можно дополнить блюдо и другой зеленью. В качестве гарнира к такому блюду из курицы идеально подойдет рис или рисовая лапша.

Как приготовить курицу с ананасами и имбирем

  1. Куриное филе очисти от пленок и нарежь кусочками, ананасы нарежь кусочками поменьше. Разогрей сковороду с оливковым маслом и обжарь курицу на сильном огне до румяного цвета, добавь соевый соус и перемешай.
  2. Добавь к курице ананасы вместе с соком и имбирь, перемешай, убавь огонь до небольшого, посоли по вкусу и туши примерно 25-30 минут. Готовое блюдо дополни мелко нарезанным зеленым луком.
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