Курица тушеная с ананасами и имбирем

Следуя нашим рекомендациям ты с легкостью приготовишь дома это оригинальное блюдо и удивишь своих близких вкусным ужином в тайском стиле. Количество имбиря ты можешь корректировать, а помимо зеленого лука можно дополнить блюдо и другой зеленью. В качестве гарнира к такому блюду из курицы идеально подойдет рис или рисовая лапша.

Как приготовить курицу с ананасами и имбирем