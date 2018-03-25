Чесночно-луковый суп с чесночными гренками

Содержимое формы переложите в блендер или кухонный комбайн, удалив тимьян, превратите в пюре. Не выключая мотор, влейте оставшийся бульон и чуть подогретые сливки. Взбивайте до однородности. Перелейте суп в кастрюлю с толстым дном, посолите суп и поперчите. Прогрейте на среднем огне 5 мин., не давая закипеть. Подавайте немедленно с гренками.

Положите в не слишком горячее масло и жарьте на небольшом огне до золотистого цвета, 1,5–2 мин. Удалите чеснок (он не понадобится), равномерно распределите по сковороде масло, провернув ее круговым движением, и положите кубики хлеба. Обжаривайте до золотистого цвета со всех сторон, помешивая, около 5 мин. Снимите с огня, держите теплыми.

Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 170 °С духовку на 45 мин. Выньте, откройте, перемешайте, сдобрите примерно 2,5 ст. л. масла, закройте и верните в духовку еще на 45 мин.

КСТАТИ

Если вы любитель мяса, можете подать к этому супу жареный бекон – купите уже нарезанный тонкими длинными ломтиками. Положите ломтики на слегка подогретую на среднем огне большую сковородку и придавите каким-нибудь прессом, чтобы бекон не скручивался при жарении. Для этого существуют специальные прессы для бекона, но можно обойтись и подручными средствами (например, маленькой тяжелой крышкой). Жарьте до хруста, один раз перевернув и снова придавив прессом, по 2–3 мин. с каждой стороны. Выложите готовые полоски бекона на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, и подавайте, положив на суп сверху.