Чесночно-луковый суп с чесночными гренками

В этом изумительном, наваристом и ароматном супе чеснок выступает одновременно как один из двух главных ингредиентов и как важнейшая специя. Очень правильный осенне-зимний суп. Или весенне-летний, когда вам просто захотелось согреться.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 большие головки чеснока
- 4 крупные белые луковицы
- 1 л куриного или крепкого овощного бульона
- 400 мл жирных сливок
- 2 больших куска белого хлеба с отрубями или белого зернового хлеба
- 4 ст. л. топленого масла
- 1 веточка тимьяна
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Чеснок очистите от шелухи и положите в глубокую форму для запекания, отложив 2 зубчика. Лук очистите, нарежьте толстыми кольцами, добавьте к чесноку. Влейте в форму 3/4 л бульона комнатной температуры, добавьте веточку тимьяна, поперчите.
Шаг 2
Накройте форму крышкой или фольгой и поставьте в разогретую до 170 °С духовку на 45 мин. Выньте, откройте, перемешайте, сдобрите примерно 2,5 ст. л. масла, закройте и верните в духовку еще на 45 мин.
Шаг 3
Для гренок срежьте корку с хлеба, нарежьте мякиш небольшими кубиками. В большой сковороде разогрейте оставшееся масло. 2 отложенных зубчика чеснока разрежьте вдоль пополам и раздавите плоской стороной ножа.Положите в не слишком горячее масло и жарьте на небольшом огне до золотистого цвета, 1,5–2 мин. Удалите чеснок (он не понадобится), равномерно распределите по сковороде масло, провернув ее круговым движением, и положите кубики хлеба. Обжаривайте до золотистого цвета со всех сторон, помешивая, около 5 мин. Снимите с огня, держите теплыми.
Шаг 4
Содержимое формы переложите в блендер или кухонный комбайн, удалив тимьян, превратите в пюре. Не выключая мотор, влейте оставшийся бульон и чуть подогретые сливки. Взбивайте до однородности. Перелейте суп в кастрюлю с толстым дном, посолите суп и поперчите. Прогрейте на среднем огне 5 мин., не давая закипеть. Подавайте немедленно с гренками.
КСТАТИ
Если вы любитель мяса, можете подать к этому супу жареный бекон – купите уже нарезанный тонкими длинными ломтиками. Положите ломтики на слегка подогретую на среднем огне большую сковородку и придавите каким-нибудь прессом, чтобы бекон не скручивался при жарении. Для этого существуют специальные прессы для бекона, но можно обойтись и подручными средствами (например, маленькой тяжелой крышкой). Жарьте до хруста, один раз перевернув и снова придавив прессом, по 2–3 мин. с каждой стороны. Выложите готовые полоски бекона на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир, и подавайте, положив на суп сверху.
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