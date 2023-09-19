Вкусное овощное рагу с грибами

1. Баклажаны моем, удаляем плодоножку и режем крупными полу кольцами. Обильно посыпаем солью и оставляем минут на 15 для того, чтобы ушла вся горечь.

2. Болгарский перец моем, удаляем семена и плодоножку. Режем полу колцами.

3. Грибы разрезаем на 2 части, лук очищаем от шелухи и нарезаем полу кольцами.

4. Помидоры моем и разрезаем на 4 части.

5. Баклажаны хорошо промываем и выкладываем на разогретую с маслом сковороду.Присыпаем зирой и кумином. Обжариваем до появления золотистой корочки.

6. Затем вводим грибы и перец. Жарим до тех пор, пока перец не станет мягким.

7. Как только перец станет мягким, добавляем лук и помидоры. Жарим ещё около 10 минут.