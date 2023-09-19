Вкусное овощное рагу с грибами

Ингредиенты
- баклажан - 2 шт. (средний)
- перец болгарский - 2 шт.
- помидор - 4 шт. (средний)
- лук репчатый - 2 шт. (средний)
- шампиньоны - 400 гр. (у меня замороженные)
- кумин - 1 щеп.
- зира - 1 щеп.
- соль
- соевый соус - 2 ст.л
- масло растительное - 2 ст.л
- укроп - 1 пуч.
- петрушка - 1 пуч.
Фото рецепта
1. Баклажаны моем, удаляем плодоножку и режем крупными полу кольцами. Обильно посыпаем солью и оставляем минут на 15 для того, чтобы ушла вся горечь.
2. Болгарский перец моем, удаляем семена и плодоножку. Режем полу колцами.
3. Грибы разрезаем на 2 части, лук очищаем от шелухи и нарезаем полу кольцами.
4. Помидоры моем и разрезаем на 4 части.
5. Баклажаны хорошо промываем и выкладываем на разогретую с маслом сковороду.Присыпаем зирой и кумином. Обжариваем до появления золотистой корочки.
6. Затем вводим грибы и перец. Жарим до тех пор, пока перец не станет мягким.
7. Как только перец станет мягким, добавляем лук и помидоры. Жарим ещё около 10 минут.
8. Завершаем приготовление блюда соевым соусом и мелко нарезанной зеленью петрушки и укропа.Тщательно перемешиваем и до доводим до готовности в течении 3-5 минут.
Кушать подано!
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