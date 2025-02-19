Вкусные туркменские лепешки

Ингредиенты
- мука пшеничная – 470 г
- сахар – 12 г
- соль – 10 г
- дрожжи быстрые – 6 г
- сметана – 50 г
- вода тёплая - 300 мл
- масло растительное – 35 г
- куриное яйцо – 1 шт.
- кунжут – по желанию
Рецепт приготовления
В глубокую чашу просеять муку.
Добавить дрожжи, сахар и соль.
Перемешать сухие ингредиенты.
Добавить сметану и тёплую воду (38-40 градусов).
Замесить очень мягкое тесто.
Тесто будет липнущим к рукам, поэтому в конце разминаем его смазывая руки маслом.
Когда вмешали всё масло накрыть чашу с тестом и оставить на расстойку.
Когда тесто поднимется, обминаем его методом складывания и ждём второго подъема.
Когда тесто увеличится в 2 раза, перекладываем его на противень смазанный растительным маслом или присыпанный мукой и формируем лепёшку толщиной 1,5 см и накрыв полотенцем, оставляем для подъема минут на 15.
Затем пальцами делаем узор.
Смазываем взбитым яйцом.
По желанию свержу можно присыпать кунжутом.
Отправляем в духовку, разогретую до 200С.
Выпекаем 20-25 минут.
Готовый хлеб получается очень мягким и пышным, около 4 см высотой.
Кушать подано!
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