Вкусные туркменские лепешки

В глубокую чашу просеять муку.

Добавить дрожжи, сахар и соль.

Перемешать сухие ингредиенты.

Добавить сметану и тёплую воду (38-40 градусов).

Замесить очень мягкое тесто.

Тесто будет липнущим к рукам, поэтому в конце разминаем его смазывая руки маслом.

Когда вмешали всё масло накрыть чашу с тестом и оставить на расстойку.

Когда тесто поднимется, обминаем его методом складывания и ждём второго подъема.

Когда тесто увеличится в 2 раза, перекладываем его на противень смазанный растительным маслом или присыпанный мукой и формируем лепёшку толщиной 1,5 см и накрыв полотенцем, оставляем для подъема минут на 15.

Затем пальцами делаем узор.

Смазываем взбитым яйцом.

По желанию свержу можно присыпать кунжутом.

Отправляем в духовку, разогретую до 200С.

Выпекаем 20-25 минут.

Готовый хлеб получается очень мягким и пышным, около 4 см высотой.



Кушать подано!