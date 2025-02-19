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Четыре вкуса

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Вкусные туркменские лепешки

Фото к рецепту: Чурек

Ингредиенты

  • мука пшеничная – 470 г
  • сахар – 12 г
  • соль – 10 г
  • дрожжи быстрые – 6 г
  • сметана – 50 г
  • вода тёплая - 300 мл
  • масло растительное – 35 г
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • кунжут – по желанию

Рецепт приготовления

В глубокую чашу просеять муку.

Добавить дрожжи, сахар и соль.

Перемешать сухие ингредиенты.

Добавить сметану и тёплую воду (38-40 градусов).

Замесить очень мягкое тесто.

Тесто будет липнущим к рукам, поэтому в конце разминаем его смазывая руки маслом.

Когда вмешали всё масло накрыть чашу с тестом и оставить на расстойку.

Когда тесто поднимется, обминаем его методом складывания и ждём второго подъема.

Когда тесто увеличится в 2 раза, перекладываем его на противень смазанный растительным маслом или присыпанный мукой и формируем лепёшку толщиной 1,5 см и накрыв полотенцем, оставляем для подъема минут на 15.

Затем пальцами делаем узор.

Смазываем взбитым яйцом.

По желанию свержу можно присыпать кунжутом.

Отправляем в духовку, разогретую до 200С.

Выпекаем 20-25 минут.

Готовый хлеб получается очень мягким и пышным, около 4 см высотой.

Кушать подано!

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