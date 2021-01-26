Лазанья с мясом под сырным соусом

1.Помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и перекрутить на мясорубке.

2.Лук очистить, мелко порезать и отправить на сковороду. Обжариваем с добавлением растительного масла до прозрачности.

3.Теперь добавляем фарш, соль, перец, французские травы. Обжариваем 10 минут на медленном огне.

4.Добавляем мелко порезанные помидоры и томатную пасту, тушим 5-7 минут под крышкой.

5.Теперь готовим сырный соус. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку.

6.Вливаем молоко, посолить и поперчить. Хорошо размешиваем, чтобы не было комочков.

7.На крупной терке натереть сыр и добавить к соусу. Соус перемешиваем пока расплавится сыр. Сковороду снимаем с огня.

8.Начинаем собирать лазанью. Дно формы слегка смазать сырным соусом. На соус кладем слегка отваренные листы лазаньи (1.5-2 минуты отваривать).

9.Теперь выкладываем половину фарша и сверху промазываем сырным соусом.

10.Опять кладем листы лазаньи, фарш, сырный соус и опять листы лазаньи.

11.Теперь последний слой сырный соус и посыпать потертым сыром. Ставим в духовку для запекания на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

12.Достаем готовую лазанью и режем на кусочки.

Приятного вам аппетита!