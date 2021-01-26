Лазанья с мясом под сырным соусом

Ингредиенты
- свинина - 300 г
- листы для лазаньи - 9 шт
- лук репчатый - 1 шт
- помидор - 2 шт. (черри 5 шт. )
- соль
- перец черный
- французские травы
- сыр твердый - 150 г
- молоко -1 ст.
- сливочное масло - 70 г
- мука - 1 ст.л
- томатная паста - 1 ст.л
- масло подсолнечное для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
1.Помыть мясо, нарезать небольшими кусочками и перекрутить на мясорубке.
2.Лук очистить, мелко порезать и отправить на сковороду. Обжариваем с добавлением растительного масла до прозрачности.
3.Теперь добавляем фарш, соль, перец, французские травы. Обжариваем 10 минут на медленном огне.
4.Добавляем мелко порезанные помидоры и томатную пасту, тушим 5-7 минут под крышкой.
5.Теперь готовим сырный соус. На сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку.
6.Вливаем молоко, посолить и поперчить. Хорошо размешиваем, чтобы не было комочков.
7.На крупной терке натереть сыр и добавить к соусу. Соус перемешиваем пока расплавится сыр. Сковороду снимаем с огня.
8.Начинаем собирать лазанью. Дно формы слегка смазать сырным соусом. На соус кладем слегка отваренные листы лазаньи (1.5-2 минуты отваривать).
9.Теперь выкладываем половину фарша и сверху промазываем сырным соусом.
10.Опять кладем листы лазаньи, фарш, сырный соус и опять листы лазаньи.
11.Теперь последний слой сырный соус и посыпать потертым сыром. Ставим в духовку для запекания на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
12.Достаем готовую лазанью и режем на кусочки.
Приятного вам аппетита!
Свежие комментарии