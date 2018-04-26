Рыбка в картофельном кляре

Рыба в такой картофельной шубке получается необыкновенно нежной. Причем, не имеет значения, какого сорта будет рыбка, самое главное, чтобы в готовом блюде не попались косточки и не испортили поистине райское наслаждение.

Рыбка хороша и горячем, и в холодном виде.

Ингредиенты:

500 г — филе рыбы

9 картофелин

1 яйцо

соль, перец приправы к рыбе — по вкусу

мука

Приготовление:

Филе рыбы нарезать на порционные кусочки. Удобнее нарезать филе слегка подмороженным . Сложить кусочки в миску, посолить, поперчить. Сырой картофель очистить, натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Посолить, поперчить и перемешать. В другую миску разбить 1 яйцо, посолить и также перемешать. В третью миску насыпать муку. Сначала обвалять филе в муке, затем окунуть в яйцо и облепить картофелем. Сковороду разогреть, добавить растительное масло. Жарить на среднем огне, под крышкой до золотистого цвета. Чтобы рыба прожарилась, нужно готовить ее примерно 6-7 минут с каждой стороны. По желанию рыбу можно запечь в духовке при температуре 220°С, 20-25 минут.

Приятного аппетита!