Четыре вкуса

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Рыбка в картофельном кляре

Рыба в такой картофельной шубке получается необыкновенно нежной. Причем, не имеет значения, какого сорта будет рыбка, самое главное, чтобы в готовом блюде не попались косточки и не испортили поистине райское наслаждение.

Рыбка хороша и горячем, и в холодном виде.

Ингредиенты:

  • 500 г — филе рыбы
  • 9 картофелин
  • 1 яйцо
  • соль, перец приправы к рыбе — по вкусу
  • мука

Рыбка в картофельном кляре

Приготовление:

  1. Филе рыбы нарезать на порционные кусочки. Удобнее нарезать филе слегка подмороженным.
  2. Сложить кусочки в миску, посолить, поперчить.
  3. Сырой картофель очистить, натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Посолить, поперчить и перемешать.
  4. В другую миску разбить 1 яйцо, посолить и также перемешать.
  5. В третью миску насыпать муку.
  6. Сначала обвалять филе в муке, затем окунуть в яйцо и облепить картофелем.
  7. Сковороду разогреть, добавить растительное масло.
  8. Жарить на среднем огне, под крышкой до золотистого цвета. Чтобы рыба прожарилась, нужно готовить ее примерно 6-7 минут с каждой стороны. Пожеланию рыбу можно запечь в духовке при температуре 220°С, 20-25 минут.

Приятного аппетита!

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