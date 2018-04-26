Рыбка в картофельном кляре

Рыба в такой картофельной шубке получается необыкновенно нежной. Причем, не имеет значения, какого сорта будет рыбка, самое главное, чтобы в готовом блюде не попались косточки и не испортили поистине райское наслаждение.
Рыбка хороша и горячем, и в холодном виде.
Ингредиенты:
- 500 г — филе рыбы
- 9 картофелин
- 1 яйцо
- соль, перец приправы к рыбе — по вкусу
- мука
Приготовление:
- Филе рыбы нарезать на порционные кусочки. Удобнее нарезать филе слегка подмороженным.
- Сложить кусочки в миску, посолить, поперчить.
- Сырой картофель очистить, натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Посолить, поперчить и перемешать.
- В другую миску разбить 1 яйцо, посолить и также перемешать.
- В третью миску насыпать муку.
- Сначала обвалять филе в муке, затем окунуть в яйцо и облепить картофелем.
- Сковороду разогреть, добавить растительное масло.
- Жарить на среднем огне, под крышкой до золотистого цвета. Чтобы рыба прожарилась, нужно готовить ее примерно 6-7 минут с каждой стороны. Пожеланию рыбу можно запечь в духовке при температуре 220°С, 20-25 минут.
Приятного аппетита!
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