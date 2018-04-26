Самый вкусный салат с авокадо

А у меня для вас очередной сюрприз: сегодня мы будем готовить самый вкусный салатс авокадо. Этот салат нереально вкусный, сочный, нежный: ну, просто тает во рту. Если вы приготовите, то он несомненно станет вашей визитной карточкой, вашим фирменным блюдом. Все гости будут без ума от его божественного вкуса. Что, не верится вам? А вы возьмите и приготовьте салат с авокадо: даю гарантию, что через 15 минут после его подачи на стол, на блюде не останется даже маленькой крошки. Рецепт будут выпрашивать все, кто его отведает. Ну, а вы уже сами смотрите, хотите оставьте рецепт в секрете, а хотите поделитесь им со всеми своими друзьями. И оригинальная подача салата: она заинтригует каждого.

Ингредиенты:

авокадо — 1 штука;

крабовые палочки — 200 грамм;

капуста пекинская — 300 грамм;

кукуруза консервированная — 150 грамм;

горчица — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

майонез — 4 столовые ложки;

укроп свежий — 30 грамм;

лимонный сок — из одной половины лимона;

перец черный молотый — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Первое, что мы с вами сделаем — это нарежем пекинскую капусту. Только перед нарезкой обязательно промойте ее водой, чтобы смыть всю пыль. По желанию можно снять и несколько верхних листочков, так как они могут быть немного суховатыми. У пекинской капусты срезаем плодоножку и делим ее на четыре части. Каждую часть измельчаем ножом: но не мелко, средними полосками. Нарезанную капусту нам надо переложить в миску, желательно большого объема, чтобы в дальнейшем салат было легче перемешивать. Вымытый и высушенный укроп мелко порубим ножом. Дальше нам нужно с вами нарезать крабовые палочки. Если вы их купили замороженными, то перед началом готовки салата разморозьте их. Но такие палочки я не рекомендую покупать: после разморозки они потеряют свою сочность. Лучше всего использовать охлажденные крабовые палочки. Обязательно обратите внимание на срок реализации крабовых палочек: нам нужны только свежие. Итак, крабовые палочки режем наискосок. В таком виде они будут эффектнее выглядеть в салате. Несколько штучек отложите в сторону, для дальнейшего украшения. Банку с кукурузой откроем и сольем с нее маринад, в котором она хранится. По данному рецепту нам необходимо всего 150 грамм кукурузы. Это приблизительно треть большой банки. Остальную кукурузу можно использовать для приготовления какого-нибудь другого салата и просто съесть. Если вы не знаете, куда ее можно применить, то покупайте небольшую баночку: вам как раз ее хватит на салат. При покупке данного овоща обратите внимание, какого он сорта: если высшего, то это то, что нам необходимо для салата. Консервированную кукурузу отправляем вслед за пекинской капустой и крабовыми палочками в миску. Очередным этапом приготовления салата будет подготовка авокадо. Его непременно следует помыть. Далее, острым ножом разрезаем авокадо так, чтобы у нас получились две ровные одинаковые части. Для этого просто проведите несколько раз ножом по кругу. Когда авокадо будет уже разрезан, проверните его несколько раз по часовой стрелке: так лучше вынется косточка. С помощью чайной ложки из авокадо вынимаем всю мякоть. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы кожица не повредилась. Мякоть авокадо нарезаем тонкой соломкой. Вы представляете какой уже у вас получается сочный и нежный салат? Авокадо отправляем к остальным продуктам. Лимон разрезаем на две части: из одной выдавим сок, прямо в миску, на авокадо. Добавляем соль и перчим наш будущий салат. В небольшой пиале смешиваем между собой горчицу и майонез. Перемешиваем до однородности соуса. Полученная заправка для салата будет остренькой, что в принципе нам и нужно. В этом и заключается пикантность будущего шедевра. В салат выкладываем майонезно-горчичную заправку и перемешиваем с помощью ложки. Не менее важно, как и вкус готового блюда — это его подача. Согласитесь, что красиво украшенное блюдо возбуждает аппетит гораздо больше, чем просто разложенное по каким-нибудь цветастым тарелкам. Салат из авокадо мы будем подавать к столу в лодочках, которые оставили после нарезки мякоти. Наполнив лодочки салатом, мы выкладываем их на блюдо, украшаем веткой укропа, дольками нарезанного лимона и кусочками крабовых палочек. Помните, мы несколько штук откладывали для украшения?

Вот и все, подаем салат к столу, ждем прихода гостей и их восхищенные возгласы. А уж поверьте мне на слово: они точно будут. Приготовили мы его с вами довольно быстро. И в итоге получили самый вкусный салат с авокадо. Всем приятного аппетита!

