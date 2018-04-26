Быстрые рогалики из дрожжевого теста

Нет ничего вкуснее, чем домашние рогалики с повидлом. Они такие вкусные, ароматные, рассыпчатые и, что самое интересное, рогалики из дрожжевого теста никогда не надоедают. Стоит положить другое повидло, и вкус у рогаликов совершенно иной. Эти рогалики – великолепное угощение к чаю или кофе, а как вкусно с молочком или горячим шоколадом. Ваши детки, без сомнения, будут счастливы такой выпечке. И уж поверьте, эти дрожжевые рогалики в сто раз вкуснее того, что обычно продают. Предлагаю довольно простой и быстрый рецепт рогаликов, хоть тесто и дрожжевое, но долго возиться с ним точно не придется.

Ингредиенты:

(Выход: 32 рогалика)

25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих дрожжей

2-2,5 стакана муки

1/3 стакана теплого молока

100 гр. маргарина

1 яйцо + 1 желток

2 ст.л. сахара

1 ч.л. корицы

1-1,3 стакана повидла