Быстрые рогалики из дрожжевого теста

Нет ничего вкуснее, чем домашние рогалики с повидлом. Они такие вкусные, ароматные, рассыпчатые и, что самое интересное, рогалики из дрожжевого теста никогда не надоедают. Стоит положить другое повидло, и вкус у рогаликов совершенно иной. Эти рогалики – великолепное угощение к чаю или кофе, а как вкусно с молочком или горячим шоколадом. Ваши детки, без сомнения, будут счастливы такой выпечке. И уж поверьте, эти дрожжевые рогалики в сто раз вкуснее того, что обычно продают. Предлагаю довольно простой и быстрый рецепт рогаликов, хоть тесто и дрожжевое, но долго возиться с ним точно не придется.
Ингредиенты:
(Выход: 32 рогалика)
- 25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих дрожжей
- 2-2,5 стакана муки
- 1/3 стакана теплого молока
- 100 гр. маргарина
- 1 яйцо + 1 желток
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. корицы
- 1-1,3 стакана повидла
- Итак, маргарин заранее достаем из холодильника, чтобы нагрелся до комнатной температуры.
- Маргарин растираем с сахаром, добавляем теплое молоко (40 градусов), дрожжи и одно взбитое яйцо. Для рогаликов можно использовать как свежие прессованные дрожжи, так и сухие.
- Все тщательно перемешиваем, добавляем 2 стакана муки. Обращаю внимание, что используем стакан объемом 250 мл. В такой стакан помещается 160 гр. муки – это для тех, кто любит взвешивать, а не отмерять муку стаканами.
- Замешиваем тесто. Формируем из теста толстую лепешку, кладем лепешку в пакет и прячем в холодильник на 1 час. На этом приготовление теста для рогаликов заканчивается. Как видите, все невероятно быстро.
- Через час достаем тесто из холодильника, делим тесто на 4 равные части. Из каждой части сначала формируем колобок, а затем каждый колобок раскатываем скалкой, чтобы получился круг толщиной 2-3 мм. Чтобы было легче раскатать, стол посыпаем мукой.
- Разрезаем круг на 8 частей: сначала пополам, затем еще раз пополам, затем по «диагонали» режем все «четвертинки», короче, как режут пиццу.
- На широкую часть каждого кусочка кладем ложечку повидла, в данном случае айвовое, но можно любое. Главное, чтобы повидло или варенье, которое вы используете для рогаликов, было густым и не вытекало во время выпечки.
- Затем каждый «треугольничек» сворачиваем в рулончик, чтобы получился традиционный рогалик.
- Рогалики из дрожжевого теста выкладываем на противень на достаточном расстоянии друг от друга. Противень предварительно смазываем маргарином или застилаем пергаментом.
- Уже на противне, все рогалики смазываем яичным желтком и слегка посыпаем корицей.
- Противень с рогаликами ставим в хорошо прогретую духовку. Выпекаем 25-30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовые рогалики вынимаем из духовки, аккуратно снимаем с противня. Ну, а теперь осталось самое сложное - дождаться, когда вкуснейшие дрожжевые рогалики с повидлом остынут. Приятного аппетита!!!
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