Четыре вкуса

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Быстрые рогалики из дрожжевого теста

Нет ничего вкуснее, чем домашние рогалики с повидлом. Они такие вкусные, ароматные, рассыпчатые и, что самое интересное, рогалики из дрожжевого теста никогда не надоедают. Стоит положить другое повидло, и вкус у рогаликов совершенно иной. Эти рогалики – великолепное угощение к чаю или кофе, а как вкусно с молочком или горячим шоколадом. Ваши детки, без сомнения, будут счастливы такой выпечке. И уж поверьте, эти дрожжевые рогалики в сто раз вкуснее того, что обычно продают. Предлагаю довольно простой и быстрый рецепт рогаликов, хоть тесто и дрожжевое, но долго возиться с ним точно не придется.

Рогалики из дрожжевого теста - рецепт

Ингредиенты:

(Выход: 32 рогалика)

  • 25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих дрожжей
  • 2-2,5 стакана муки
  • 1/3 стакана теплого молока
  • 100 гр. маргарина
  • 1 яйцо + 1 желток
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. корицы
  • 1-1,3 стакана повидла
  1. Итак, маргарин заранее достаем из холодильника, чтобы нагрелся до комнатной температуры.
  2. Маргарин растираем с сахаром, добавляем теплое молоко (40 градусов), дрожжи и одно взбитое яйцо. Для рогаликов можно использовать как свежие прессованные дрожжи, так и сухие.
  3. Все тщательно перемешиваем, добавляем 2 стакана муки. Обращаю внимание, что используем стакан объемом 250 мл. В такой стакан помещается 160 гр. муки – это для тех, кто любит взвешивать, а не отмерять муку стаканами.
  4. Замешиваем тесто. Формируем из теста толстую лепешку, кладем лепешку в пакет и прячем в холодильник на 1 час. На этом приготовление теста для рогаликов заканчивается. Как видите, все невероятно быстро.
  5. Через час достаем тесто из холодильника, делим тесто на 4 равные части. Из каждой части сначала формируем колобок, а затем каждый колобок раскатываем скалкой, чтобы получился круг толщиной 2-3 мм. Чтобы было легче раскатать, стол посыпаем мукой.
  6. Разрезаем круг на 8 частей: сначала пополам, затем еще раз пополам, затем по «диагонали» режем все «четвертинки», короче, как режут пиццу.
  7. На широкую часть каждого кусочка кладем ложечку повидла, в данном случае айвовое, но можно любое. Главное, чтобы повидло или варенье, которое вы используете для рогаликов, было густым и не вытекало во время выпечки.
  8. Затем каждый «треугольничек» сворачиваем в рулончик, чтобы получился традиционный рогалик.
  9. Рогалики из дрожжевого теста выкладываем на противень на достаточном расстоянии друг от друга. Противень предварительно смазываем маргарином или застилаем пергаментом.
  10. Уже на противне, все рогалики смазываем яичным желтком и слегка посыпаем корицей.
  11. Противень с рогаликами ставим в хорошо прогретую духовку. Выпекаем 25-30 минут при температуре 180 градусов.
  12. Готовые рогалики вынимаем из духовки, аккуратно снимаем с противня. Ну, а теперь осталось самое сложное - дождаться, когда вкуснейшие дрожжевые рогалики с повидлом остынут. Приятного аппетита!!!
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