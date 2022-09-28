Четыре вкуса

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Вкусные лососевые котлеты с овощами

Фото к рецепту: Лососевые котлеты под овощной шапочкой

Ингредиенты

фарш лососевый - 1 кг

морковь - 300 гр.

лук - 1 шт.

чеснок - 3-4 зуб.

парика - 0,5 шт.

кабачковая икра - 4 ст.л.

укроп - 1 горсть

сухая паприка

сухой чеснок

мука пополам с панировочными сухарями

соль

перец

растительное масло

фото рецепта

Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 1
1. Морковь я взяла из заморозки-это наша постоянная заготовка тёртой моркови в плоских пакетах,потом отламываем,сколько надо и используем.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 2
2. Лук,чеснок измельчить.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 3
3. Обжарить до прозрачности лук и чеснок,отправить к тёртой моркови.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 4
4. Добавить нарезанную паприку и 4 ложки домашней кабачковой икры для связки.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 5
5. Всыпать специи и укроп.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 6
6. Фарш мы покупаем замороженный в тюбиках. Дать немного полежать на кухне,но до конца не размораживать,иначе фарш потребует много муки. Затем нарезать на шайбочки.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 7
7. Каждый кружок обвалять в сухарях с мукой и посыпать солью,перцем.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 8
8. Перенести в сковороду с маслом.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 9
9. Обжарить с двух сторон партиями до корочки.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 10
10. Вот наши заготовки.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 11
11. Перенести все котлетки на противень или в электро-печь (диаметр 30 см),как у меня.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 12
12. Нанести на все котлеты овощную шапочку.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 13
13. Запекать минут 15-20.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 14
14. Подаём с гречкой или любым гарниром на общем блюде.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 15
15. У котлет сохранилась нижняя корочка,а верх из овощей тает во рту.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 16
16. Котлеты хорошо переносятся и хранятся в коробке под крышкой.
Лососевые котлеты под овощной шапочкой: шаг 17
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