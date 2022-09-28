Вкусные лососевые котлеты с овощами

Ингредиенты
фарш лососевый - 1 кг
морковь - 300 гр.
лук - 1 шт.
чеснок - 3-4 зуб.
парика - 0,5 шт.
кабачковая икра - 4 ст.л.
укроп - 1 горсть
сухая паприка
сухой чеснок
мука пополам с панировочными сухарями
соль
перец
растительное масло
фото рецепта
1. Морковь я взяла из заморозки-это наша постоянная заготовка тёртой моркови в плоских пакетах,потом отламываем,сколько надо и используем.
2. Лук,чеснок измельчить.
3. Обжарить до прозрачности лук и чеснок,отправить к тёртой моркови.
4. Добавить нарезанную паприку и 4 ложки домашней кабачковой икры для связки.
5. Всыпать специи и укроп.
6. Фарш мы покупаем замороженный в тюбиках. Дать немного полежать на кухне,но до конца не размораживать,иначе фарш потребует много муки. Затем нарезать на шайбочки.
7. Каждый кружок обвалять в сухарях с мукой и посыпать солью,перцем.
8. Перенести в сковороду с маслом.
9. Обжарить с двух сторон партиями до корочки.
10. Вот наши заготовки.
12. Нанести на все котлеты овощную шапочку.
13. Запекать минут 15-20.
14. Подаём с гречкой или любым гарниром на общем блюде.
15. У котлет сохранилась нижняя корочка,а верх из овощей тает во рту.
16. Котлеты хорошо переносятся и хранятся в коробке под крышкой.
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