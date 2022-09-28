Вкусные лососевые котлеты с овощами

фарш лососевый - 1 кг

морковь - 300 гр.

лук - 1 шт.

чеснок - 3-4 зуб.

парика - 0,5 шт.

кабачковая икра - 4 ст.л.

укроп - 1 горсть

сухая паприка

сухой чеснок

мука пополам с панировочными сухарями

соль

перец

растительное масло

1. Морковь я взяла из заморозки-это наша постоянная заготовка тёртой моркови в плоских пакетах,потом отламываем,сколько надо и используем.

2. Лук,чеснок измельчить.

3. Обжарить до прозрачности лук и чеснок,отправить к тёртой моркови.

4. Добавить нарезанную паприку и 4 ложки домашней кабачковой икры для связки.

5. Всыпать специи и укроп.

6. Фарш мы покупаем замороженный в тюбиках. Дать немного полежать на кухне,но до конца не размораживать,иначе фарш потребует много муки. Затем нарезать на шайбочки.

7. Каждый кружок обвалять в сухарях с мукой и посыпать солью,перцем.

8. Перенести в сковороду с маслом.

9. Обжарить с двух сторон партиями до корочки.

10. Вот наши заготовки.

11. Перенести все котлетки на противень или в электро-печь (диаметр 30 см),как у меня.

12. Нанести на все котлеты овощную шапочку.

13. Запекать минут 15-20.

14. Подаём с гречкой или любым гарниром на общем блюде.

15. У котлет сохранилась нижняя корочка,а верх из овощей тает во рту.