Как из печки: картофель с мясом

Рецепт приготовления

Морковь нарежьте брусочками.

Лук нарежьте мелко.

Влейте в сковороду подсолнечное масло и выложите морковь.

Обжарьте 2-3 минуты и выложите к моркови лук.

Обарьте все это еще 2-3 минуты.

Добавьте томатную пасту и перемешайте.

Уберите с плиты.

Очищенный картофель нарежьте пополам вдоль.

В качестве мяса лучше взять свинину, картофель получится сочным и рассыпчатым.

Нарежьте на не сильно мелкие кусочки.

Добавьте его к картофелю.

Добавьте поджарку.

Посолите и поперчите.

Весь состав перемешиваю.

Возьмите казан или горшок, которые можно поставить в духовку.

Влейте 200 миллилитров воды и выложите картофель с мясом.

Накройте крышкой и оставьте в духовку.

Выпекать при температуре 180 градусов 2 часа.

Кушать подано!