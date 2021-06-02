Как из печки: картофель с мясом

Ингредиенты
- картофель – 1 кг.
- мясо свиное – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- масло подсолнечное – 100 мл.
- вода – 200 мл.
- соль
- черный перец
- лавровый лист
Рецепт приготовления
Морковь нарежьте брусочками.
Лук нарежьте мелко.
Влейте в сковороду подсолнечное масло и выложите морковь.
Обжарьте 2-3 минуты и выложите к моркови лук.
Обарьте все это еще 2-3 минуты.
Добавьте томатную пасту и перемешайте.
Уберите с плиты.
Очищенный картофель нарежьте пополам вдоль.
В качестве мяса лучше взять свинину, картофель получится сочным и рассыпчатым.
Нарежьте на не сильно мелкие кусочки.
Добавьте его к картофелю.
Добавьте поджарку.
Посолите и поперчите.
Весь состав перемешиваю.
Возьмите казан или горшок, которые можно поставить в духовку.
Влейте 200 миллилитров воды и выложите картофель с мясом.
Накройте крышкой и оставьте в духовку.
Выпекать при температуре 180 градусов 2 часа.
Кушать подано!
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