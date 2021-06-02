Четыре вкуса

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Как из печки: картофель с мясом

Фото к рецепту: Картофель с мясом как из печки

Ингредиенты

  • картофель – 1 кг.
  • мясо свиное – 1 кг.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • масло подсолнечное – 100 мл.
  • вода – 200 мл.
  • соль
  • черный перец
  • лавровый лист

Рецепт приготовления

Морковь нарежьте брусочками.

Лук нарежьте мелко.

Влейте в сковороду подсолнечное масло и выложите морковь.

Обжарьте 2-3 минуты и выложите к моркови лук.

Обарьте все это еще 2-3 минуты.

Добавьте  томатную пасту и перемешайте.

Уберите с плиты.

Очищенный картофель нарежьте пополам вдоль.

В качестве мяса лучше взять свинину,  картофель получится сочным и рассыпчатым.

Нарежьте на не сильно мелкие кусочки.

Добавьте его к картофелю.

Добавьте поджарку.

Посолите и поперчите.

Весь состав перемешиваю.

Возьмите казан или горшок, которые можно поставить в духовку.

Влейте 200 миллилитров воды и выложите картофель с мясом.

Накройте крышкой и оставьте в духовку.

Выпекать при температуре 180 градусов 2 часа.

Кушать подано!

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