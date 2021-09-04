Четыре вкуса

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Вкусные куриные голени с соевым соусом и помидорами

Фото к рецепту: Жареные куриные голени с соевым соусом и помидорами

Ингредиенты

  • куриные голени(или бедра) - 800 гр
  • соевый соус - 60-70 мл.
  • сухой чеснок - 1 ч.л.
  • приправа для птицы ( или травы ) - 1 ч.л.
  • помидоры - 2-3 шт.
  • чеснок - 2 зубчика
  • перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления

Куриные голени или бедра посыпьте перцем, сухим чесноком, любимыми травами и добавьте соевого соуса (вместо соли).

Дайте пропитаться 1-2 часа.

Обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки с двух сторон.

С помидоров удалите шкурку и нарежьте кубиком.

Положите помидоры в сковороду, убавьте огонь и потомите ножки с помидорами минут 20-30.

В конце посыпьте измельченным чесноком и выключить плиту.

Фото рецепта

Жареные куриные голени с соевым соусом и помидорами: фото шаг 1Жареные куриные голени с соевым соусом и помидорами: фото шаг 2

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