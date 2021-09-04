Вкусные куриные голени с соевым соусом и помидорами

Рецепт приготовления

Куриные голени или бедра посыпьте перцем, сухим чесноком, любимыми травами и добавьте соевого соуса (вместо соли).

Дайте пропитаться 1-2 часа.

Обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки с двух сторон.

С помидоров удалите шкурку и нарежьте кубиком.

Положите помидоры в сковороду, убавьте огонь и потомите ножки с помидорами минут 20-30.

В конце посыпьте измельченным чесноком и выключить плиту.