Вкусные куриные голени с соевым соусом и помидорами

Ингредиенты
- куриные голени(или бедра) - 800 гр
- соевый соус - 60-70 мл.
- сухой чеснок - 1 ч.л.
- приправа для птицы ( или травы ) - 1 ч.л.
- помидоры - 2-3 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- перец
- растительное масло
Рецепт приготовления
Куриные голени или бедра посыпьте перцем, сухим чесноком, любимыми травами и добавьте соевого соуса (вместо соли).
Дайте пропитаться 1-2 часа.
Обжарьте на подсолнечном масле до золотистой корочки с двух сторон.
С помидоров удалите шкурку и нарежьте кубиком.
Положите помидоры в сковороду, убавьте огонь и потомите ножки с помидорами минут 20-30.
В конце посыпьте измельченным чесноком и выключить плиту.