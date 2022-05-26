Морковно-яблочное суфле без сахара

Рецепт приготовления

Отварить яблоко и морковь .Слить воду. Добавить соль,молоко и пробить блендером. Ставим на огонь и доводим до кипения ,добавляем манку и провариваем. Как бы варим манную кашу 7 минут .Пока остывает взбить белок. Как остынет масса добавляем желток ,взбить. Затем лопаткой добавляем белок и перемешиваем.Выложить в формочки и выпекать в духовке при 180 градусов 20 минут. Можно добавить сметану.