Четыре вкуса

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Морковно-яблочное суфле без сахара

Фото к рецепту: Суфле морковно-яблочное без сахара.

Ингредиенты

  • морковь 140 гр.
  • крупа манная 15 гр.
  • яблоки 100 гр.
  • соль щепотка
  • молоко35 гр.
  • яйцо
  • масло сливочное для смазывания формы.

Рецепт приготовления

Отварить яблоко и морковь .Слить воду. Добавить соль,молоко и пробить блендером. Ставим на огонь и доводим до кипения ,добавляем манку и провариваем. Как бы варим манную кашу 7 минут .Пока остывает взбить белок. Как остынет масса добавляем желток ,взбить. Затем лопаткой добавляем белок и перемешиваем.Выложить в формочки и выпекать в духовке при 180 градусов 20 минут. Можно добавить сметану.

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