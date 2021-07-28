Холодный томатный суп

Ингредиенты
- помидоры – 500 гр.
- хлеб – 80-100 гр.
- чеснок – 2-3 зуб.
- винный уксус – 0,5 ст.л.
- оливковое масло – 5-6 ст.л.
- соль/перец
- дополнительно:
- яйцо – 3-4 шт.
- хамон – 30-40 гр.
Рецепт приготовления
1. Возьмите помидоры:
• залейте их кипятком и выдержать 1-2 минуты (бланшировать)
• уберите шкурку
2. Нарежьте их в глубокую миску
3. К помидорам добавьте нарезанные на кусочки чеснок
4. При помощи блендера смешайте томаты с чесноком
5. Нарежьте белый хлеб на небольшие кусочки
6. Пложите его в томатно-чесночное пюре
7. Накройте миску с заготовкой пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут (а лучше на несколько часов)
8. Достать заготовку из холодильника и снова пробить при помощи блендера
9. Чуть-чуть влейте оливковое масло
10. Взбивайте до образования томатной эмульсии
11. Нарежьте отваренные вкрутую яйца небольшим квадратиком
12. Нарежьте хамон на небольшие кусочки
13. Налейте суп в тарелки, добавив нарезанные яйца и хамон
14. Можно украсить свежим тимьяном или базиликом
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