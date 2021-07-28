Холодный томатный суп

Рецепт приготовления

1. Возьмите помидоры:

• залейте их кипятком и выдержать 1-2 минуты (бланшировать)

• уберите шкурку

2. Нарежьте их в глубокую миску

3. К помидорам добавьте нарезанные на кусочки чеснок

4. При помощи блендера смешайте томаты с чесноком

5. Нарежьте белый хлеб на небольшие кусочки

6. Пложите его в томатно-чесночное пюре

7. Накройте миску с заготовкой пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут (а лучше на несколько часов)

8. Достать заготовку из холодильника и снова пробить при помощи блендера

9. Чуть-чуть влейте оливковое масло

10. Взбивайте до образования томатной эмульсии

11. Нарежьте отваренные вкрутую яйца небольшим квадратиком

12. Нарежьте хамон на небольшие кусочки

13. Налейте суп в тарелки, добавив нарезанные яйца и хамон

14. Можно украсить свежим тимьяном или базиликом