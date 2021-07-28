Четыре вкуса

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Холодный томатный суп

Фото к рецепту: Сальморехо - холодный томатный суп

Ингредиенты

  • помидоры – 500 гр.
  • хлеб – 80-100 гр.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • винный уксус – 0,5 ст.л.
  • оливковое масло – 5-6 ст.л.
  • соль/перец
  • дополнительно:
  • яйцо – 3-4 шт.
  • хамон – 30-40 гр.

Рецепт приготовления

1. Возьмите помидоры:

• залейте их кипятком и выдержать 1-2 минуты (бланшировать)

• уберите шкурку

2. Нарежьте их в глубокую миску

3. К помидорам добавьте нарезанные на кусочки чеснок

4. При помощи блендера смешайте томаты с чесноком

5. Нарежьте белый хлеб на небольшие кусочки

6. Пложите его в томатно-чесночное пюре

7. Накройте миску с заготовкой пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 30 минут (а лучше на несколько часов)

8. Достать заготовку из холодильника и снова пробить при помощи блендера

9. Чуть-чуть  влейте оливковое масло

10. Взбивайте до образования томатной эмульсии

11. Нарежьте отваренные вкрутую яйца небольшим квадратиком

12. Нарежьте хамон на небольшие кусочки

13. Налейте суп в тарелки, добавив нарезанные яйца и хамон

14. Можно украсить свежим тимьяном или базиликом

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