Четыре вкуса

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Яблочный компот с курагой

Фото к рецепту: Домашний яблочный компот с курагой

Ингредиенты

  • для приготовления я использовал:
  • яблоки - 600 гр.
  • курага - 80 гр.
  • сахар - 2 чашки
  • вода - 12-15 чашек

Рецепт приготовления

Яблоки промойте, нарежьте на четвертинки, удалив сердцевину.

Четвертинки разрежьте пополам.

Положите яблоки в глубокую кастрюлю, добавьте сахар, промытую теплой водой курагу и залейте холодной водой.

Перемешайте.

Поставьте на плиту.

После того как компот очень сильно закипит, варите его максимум 2-3 минуты.

Выключите огонь, накройте крышкой и дайте полностью остыть.

Охладите компот, по желанию добавьте лёд.

Напиток готов!

Пошаговые фото рецепта

Домашний яблочный компот с курагой: фото шаг 1Домашний яблочный компот с курагой: фото шаг 2

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