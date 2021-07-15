Яблочный компот с курагой

Ингредиенты
- для приготовления я использовал:
- яблоки - 600 гр.
- курага - 80 гр.
- сахар - 2 чашки
- вода - 12-15 чашек
Рецепт приготовления
Яблоки промойте, нарежьте на четвертинки, удалив сердцевину.
Четвертинки разрежьте пополам.
Положите яблоки в глубокую кастрюлю, добавьте сахар, промытую теплой водой курагу и залейте холодной водой.
Перемешайте.
Поставьте на плиту.
После того как компот очень сильно закипит, варите его максимум 2-3 минуты.
Выключите огонь, накройте крышкой и дайте полностью остыть.
Охладите компот, по желанию добавьте лёд.
Напиток готов!
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