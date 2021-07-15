Яблочный компот с курагой

Рецепт приготовления

Яблоки промойте, нарежьте на четвертинки, удалив сердцевину.

Четвертинки разрежьте пополам.

Положите яблоки в глубокую кастрюлю, добавьте сахар, промытую теплой водой курагу и залейте холодной водой.

Перемешайте.

Поставьте на плиту.

После того как компот очень сильно закипит, варите его максимум 2-3 минуты.

Выключите огонь, накройте крышкой и дайте полностью остыть.

Охладите компот, по желанию добавьте лёд.

Напиток готов!