Рулет из курицы с сыром и яйцом в духовке

Ингредиенты
куриное филе - 1 шт. (примерно 750 гр. или чуть больше)
яйца - 3 шт.
молоко - 3 ст.л.
укроп (свежий или сушеный) -
паприка или приправа для курицы - 1 ст.л.
чеснока - 6 зубчиков (добавьте по желанию, можно готовить без чеснока)
масло сливочное - 40 гр.
лавровый лист - 4 шт.
соль -
Рецепт приготовления
1. Тщательно промываем куриное филе.
Затем разрезаем грудку вдоль, чтобы получились 2 тонкие части.
То есть, разрезаем вдоль пополам.
Если грудка рвется, частей может быть больше, их тоже можно будет скрутить в рулет.
2. Отбиваем разрезанное филе кухонным молотком.
3. Солим грудку по вкусу, приправляем паприкой или любимой приправой для курицы.
4. Из 3-х яиц, молока и укропа жарим пышный омлет на сковороде.
То есть, взбиваем яйца, добавляем молоко, соль и укроп по вкусу и отправляем в сковороду.
Жарим с одной стороны, затем накрываем крышкой и переворачиваем на другую сторону, когда яичный блин схватится.
5. Сливочное масло смешиваем со свежим или сушеным чесноком.
Если не любите чеснок, просто оставьте масло как есть и не смешивайте.
6. Выкладываем куски филе на фольгу.
Сверху кладем омлет, поверх омлета кладем масло и 4-5 тонких кусков сыра.
Сворачиваем грудку в рулет. И плотно затягиваем фольгой.
7. Выкладываем будущий рулет в форму для выпекания.
Наливаем в эту форму воду до середины, кладем в воду лавровый лист и пару раздавленных или мелко нарезанных зубчиков чеснока.
8. Запекаем 35-40 минут при 200 градусах.
В конце можно разорвать фольгу чтобы рулет подрумянился сверху.
Даем остыть, снимаем фольгу и нарезаем на куски среднего размера.
Подаем рулет к столу теплым или остывшим в качестве закуски.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии