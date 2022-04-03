Рулет из курицы с сыром и яйцом в духовке

Ингредиенты

куриное филе - 1 шт. (примерно 750 гр. или чуть больше)

яйца - 3 шт.

молоко - 3 ст.л.

укроп (свежий или сушеный) -

паприка или приправа для курицы - 1 ст.л.

чеснока - 6 зубчиков (добавьте по желанию, можно готовить без чеснока)

масло сливочное - 40 гр.

лавровый лист - 4 шт.

соль -

Рецепт приготовления

1. Тщательно промываем куриное филе.

Затем разрезаем грудку вдоль, чтобы получились 2 тонкие части.

То есть, разрезаем вдоль пополам.

Если грудка рвется, частей может быть больше, их тоже можно будет скрутить в рулет.

2. Отбиваем разрезанное филе кухонным молотком.

3. Солим грудку по вкусу, приправляем паприкой или любимой приправой для курицы.

4. Из 3-х яиц, молока и укропа жарим пышный омлет на сковороде.

То есть, взбиваем яйца, добавляем молоко, соль и укроп по вкусу и отправляем в сковороду.

Жарим с одной стороны, затем накрываем крышкой и переворачиваем на другую сторону, когда яичный блин схватится.

5. Сливочное масло смешиваем со свежим или сушеным чесноком.

Если не любите чеснок, просто оставьте масло как есть и не смешивайте.

6. Выкладываем куски филе на фольгу.

Сверху кладем омлет, поверх омлета кладем масло и 4-5 тонких кусков сыра.

Сворачиваем грудку в рулет. И плотно затягиваем фольгой.

7. Выкладываем будущий рулет в форму для выпекания.

Наливаем в эту форму воду до середины, кладем в воду лавровый лист и пару раздавленных или мелко нарезанных зубчиков чеснока.

8. Запекаем 35-40 минут при 200 градусах.

В конце можно разорвать фольгу чтобы рулет подрумянился сверху.

Даем остыть, снимаем фольгу и нарезаем на куски среднего размера.

Подаем рулет к столу теплым или остывшим в качестве закуски.

Приятного аппетита!