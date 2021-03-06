Блинные трубочки с творогом и орехами

Ингредиенты

тесто:

яйца - 2 шт.

сахар - 1 столовая ложка

соль - 1 щепотка

ванилин - 1 щепотка

молоко - 1 ст. (250 мл.)

теплая вода - 0,5 ст. (0,75 ст.)

мука - 150 гр.

масло растительное - 1 столовая ложка ( для смазывания сковороды)

сливочное масло (для смазки) - 50 гр. ( 50 гр. Для жарки блинов)

наполнение:

творог - 500 гр.

сахар - 3 столовые ложки

апельсин (цедра) - 1 шт.

ядра грецкого ореха - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Яйца взбить с сахаром, солью, ванилью.

Влить теплое молоко, размешать.

2. Добавить муку, взбить до однородной массы.

Развести тесто теплой водой до консистенции кефира. Дать тесту постоять 0,5 часа при комнатной температуре. Влить растительное масло, перемешать.

3. Перед тем, как испечь первый блин, хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. Вылить тесто на сковороду и распределить по всей поверхности. Блины выпекать, обжаривая с двух сторон.

Готовые оладьи выложить на тарелку и смазать сливочным маслом. Получается 9 - 11 блинов.

4. Для начинки протереть творог через сито, смешать с сахаром и тщательно перемешать.

5. Вымойте и просушите апельсин. Снять с него цедру специальным ножом. Часть длинных полосок цедры оставьте для украшения, остальные мелко нарежьте.

6. Несколько половинок ядер грецких орехов оставьте для украшения, остальные орехи измельчите в крошку.

7. На край блина выложить часть творожной начинки в виде длинной полоски. Посыпать цедрой и орехами.

8. Оберните край блина по начинке и скатайте в плотную трубочку. Таким образом залейте все блины. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте трубочки до золотистого цвета со всех сторон.

9. Выложить на блюдо теплые рулеты с творогом и орехами. Украсить цедрой апельсина и орехами.

Приятного аппетита!