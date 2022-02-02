Вкусные вареники с творогом всего за 10 минут

творог 9% - 400 гр.

яйцо - 1 шт.

сахар - 1-1,5 ст.л.

соль - щепотка

ванильный сахар - 1 ч.л. (по желанию)

мука - 110 гр. + немного муки на подпыл

масло сливочное, сметана, джем или варенье

Рецепт приготовления

1 Творог слегка размять вилкой или толкушкой.

Творог лучше брать мягкий или пастообразный.

Добавить яйцо, щепотку соли, сахар, по желанию для аромата можно добавить ванильный сахар, хорошо перемешать.

2 Добавляйте муку постепенно, её у вас может уйти меньше или чуть больше, количество муки зависит от влажности творога. Замесить тесто.

Оно должно быть мягким, немного влажным, чуть-чуть липнущим к рукам.

3 Разделочную поверхность слегка присыпать мукой.

Тесто разделить пополам, скатать из него колбаску, нарезать кусочками, округлить в шарики или придать другую форму.

4 Ленивые вареники можно заморозить или сразу же сварить.

В кастрюлю налить 1,5 л. воды, добавить немного соли.

В кипящую воду бросить ленивые вареники, варить 2-3 минуты после того, как вода снова закипит и вареники всплывут на поверхность.

5 Готовые горячие вареники смазать сливочным маслом или сметаной.

Кушать подано!