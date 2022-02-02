Вкусные вареники с творогом всего за 10 минут

Ингредиенты
творог 9% - 400 гр.
яйцо - 1 шт.
сахар - 1-1,5 ст.л.
соль - щепотка
ванильный сахар - 1 ч.л. (по желанию)
мука - 110 гр. + немного муки на подпыл
масло сливочное, сметана, джем или варенье
Рецепт приготовления
1 Творог слегка размять вилкой или толкушкой.
Творог лучше брать мягкий или пастообразный.
Добавить яйцо, щепотку соли, сахар, по желанию для аромата можно добавить ванильный сахар, хорошо перемешать.
2 Добавляйте муку постепенно, её у вас может уйти меньше или чуть больше, количество муки зависит от влажности творога. Замесить тесто.
Оно должно быть мягким, немного влажным, чуть-чуть липнущим к рукам.
3 Разделочную поверхность слегка присыпать мукой.
Тесто разделить пополам, скатать из него колбаску, нарезать кусочками, округлить в шарики или придать другую форму.
4 Ленивые вареники можно заморозить или сразу же сварить.
В кастрюлю налить 1,5 л. воды, добавить немного соли.
В кипящую воду бросить ленивые вареники, варить 2-3 минуты после того, как вода снова закипит и вареники всплывут на поверхность.
5 Готовые горячие вареники смазать сливочным маслом или сметаной.
Кушать подано!
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