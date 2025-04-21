Рецепт вкусного тушеного мяса на сковороде

Нарезать мясо поперёк волокон на стейки толщиной 2-3 см.

Разогреть сковороду на среднем огне и добавить немного растительного масла.

Обжарить мясо с двух сторон до корочки.

Убрать мясо со сковороды и отложить в сторону.

В той же сковороде обжарить средним кубиком нарезанный лук и морковь, натёртую на крупной тёрке до мягкости.

Вернуть мясо в сковороду к овощам.

Добавить лавровый лист и специи и соль.

Влить воду так, чтобы жидкость покрывала мясо наполовину.

Довести до кипения на среднем огне.

Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить тушиться на 1–2 часа (в зависимости от вида и качества мяса), периодически переворачивая мясо.

Когда говядина станет мягкой, и легко будет отделяться вилкой, попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.

Если соус слишком жидкий, можно снять крышку за 10–15 минут и выпарить его до нужной консистенции.

Подавать с любым гарниром, маринованными овощами и соленьями.

Кушать подано!