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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного тушеного мяса на сковороде

Фото к рецепту: Тушёное мясо на сковороде

Ингредиенты

  • говядина - 900 г
  • репчатый лук – 160 г
  • морковь – 100 г
  • лавровый лист – 1 шт.
  • чёрный перец горошком – 8-10 шт.
  • копченая паприка – 0,5 ст.л.
  • соль
  • вода - 300 мл
  • растительное масло для обжаривания

Рецепт приготовления

Нарезать мясо поперёк волокон на стейки толщиной 2-3 см.

Разогреть сковороду на среднем огне и добавить немного растительного масла.

Обжарить мясо с двух сторон до корочки.

Убрать мясо со сковороды и отложить в сторону.

В той же сковороде обжарить средним кубиком нарезанный лук и морковь, натёртую на крупной тёрке до мягкости.

Вернуть мясо в сковороду к овощам.

Добавить лавровый лист и специи и соль.

Влить воду так, чтобы жидкость покрывала мясо наполовину.

Довести до кипения на среднем огне.

Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить тушиться на 1–2 часа (в зависимости от вида и качества мяса), периодически переворачивая мясо.

Когда говядина станет мягкой, и легко будет отделяться вилкой, попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.

Если соус слишком жидкий, можно снять крышку за 10–15 минут и выпарить его до нужной консистенции.

Подавать с любым гарниром, маринованными овощами и соленьями.

Кушать подано!

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