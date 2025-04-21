Рецепт вкусного тушеного мяса на сковороде

Ингредиенты
- говядина - 900 г
- репчатый лук – 160 г
- морковь – 100 г
- лавровый лист – 1 шт.
- чёрный перец горошком – 8-10 шт.
- копченая паприка – 0,5 ст.л.
- соль
- вода - 300 мл
- растительное масло для обжаривания
Рецепт приготовления
Нарезать мясо поперёк волокон на стейки толщиной 2-3 см.
Разогреть сковороду на среднем огне и добавить немного растительного масла.
Обжарить мясо с двух сторон до корочки.
Убрать мясо со сковороды и отложить в сторону.
В той же сковороде обжарить средним кубиком нарезанный лук и морковь, натёртую на крупной тёрке до мягкости.
Вернуть мясо в сковороду к овощам.
Добавить лавровый лист и специи и соль.
Влить воду так, чтобы жидкость покрывала мясо наполовину.
Довести до кипения на среднем огне.
Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и оставить тушиться на 1–2 часа (в зависимости от вида и качества мяса), периодически переворачивая мясо.
Когда говядина станет мягкой, и легко будет отделяться вилкой, попробуйте блюдо на вкус и при необходимости добавьте соль или перец.
Если соус слишком жидкий, можно снять крышку за 10–15 минут и выпарить его до нужной консистенции.
Подавать с любым гарниром, маринованными овощами и соленьями.
Кушать подано!
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