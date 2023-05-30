Запеченная рыба с картошкой в духовке

Ингредиенты
рыба (у меня филе трески) - 800 гр.
картофель - 1300 гр.
перец красный - 1 шт.
помидор черри - 200 гр.
лук - 1 шт.
чеснок - 2 зубчика
масло растительное - 3+1 ст.л.
паприка - 1 ч.л.
тимьян - 1/2 ч.л.
базилик - 1/2 ч.л.
соль (1 ч.л. ), перец
вода - 100 мл.
для маринада:
паприка - 1 ч.л.
сушеный чеснок - 1/2 - 1 ч.л.
орегано - 1/2 ч.л.
тимьян - 1/2 ч.л.
масло растительное (у меня оливковое) - 2 ст.л.
сок лимона - 1 ст.л.
соль
перец
Рецепт приготовления
Форма 32х24 см.
Подготовить овощи.
Болгарский перец очистить от семян, перегородок и нарезать соломкой.
Томаты черри нарезать пополам.
Лук нарезать тонкими полукольцами.
Мелко порезать чеснок.
Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками.
В большой миске смешать картофель, лук, чеснок, паприку, орегано, базилик, соль, перец, растительное масло (3 ст. л.).
В другой миске смешать томаты, перец, растительное масло (1 ст.л.).
Форму для запекания смазать растительным маслом.
Перекладываем картофель в форму, разравниваем.
Сверху выкладываем помидор и перец.
Добавить в форму воды (100 мл.).
Накройте форму фольгой.
Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, примерно на 40 минут, до готовности картофеля. Точное время будет зависеть от особенностей вашей духовки и сорта картофеля.
Приготовить маринад.
В миске смешать паприку, сушеный чеснок, орегано, тимьян, масло, сок лимона.
Филе рыбы помыть, промокнуть бумажным полотенцем, порезать на крупные части (у меня получилось 8 кусочков по 100 г). Рыбу посолить, поперчить.
Маринадом смазать кусочки рыбы.
Сверху на готовые овощи уложить кусочки рыбы.
И уже без фольги отправить в духовку ещё минут на 15-20, до готовности рыбы.
Кушать подано!
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