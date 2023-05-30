Запеченная рыба с картошкой в духовке

рыба (у меня филе трески) - 800 гр.

картофель - 1300 гр.

перец красный - 1 шт.

помидор черри - 200 гр.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

масло растительное - 3+1 ст.л.

паприка - 1 ч.л.

тимьян - 1/2 ч.л.

базилик - 1/2 ч.л.

соль (1 ч.л. ), перец

вода - 100 мл.

для маринада:

паприка - 1 ч.л.

сушеный чеснок - 1/2 - 1 ч.л.

орегано - 1/2 ч.л.

тимьян - 1/2 ч.л.

масло растительное (у меня оливковое) - 2 ст.л.

сок лимона - 1 ст.л.

соль

перец

Форма 32х24 см.

Подготовить овощи.

Болгарский перец очистить от семян, перегородок и нарезать соломкой.

Томаты черри нарезать пополам.

Лук нарезать тонкими полукольцами.

Мелко порезать чеснок.

Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками.

В большой миске смешать картофель, лук, чеснок, паприку, орегано, базилик, соль, перец, растительное масло (3 ст. л.).

В другой миске смешать томаты, перец, растительное масло (1 ст.л.).

Форму для запекания смазать растительным маслом.

Перекладываем картофель в форму, разравниваем.

Сверху выкладываем помидор и перец.

Добавить в форму воды (100 мл.).

Накройте форму фольгой.

Поставьте блюдо в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, примерно на 40 минут, до готовности картофеля. Точное время будет зависеть от особенностей вашей духовки и сорта картофеля.

Приготовить маринад.

В миске смешать паприку, сушеный чеснок, орегано, тимьян, масло, сок лимона.

Филе рыбы помыть, промокнуть бумажным полотенцем, порезать на крупные части (у меня получилось 8 кусочков по 100 г). Рыбу посолить, поперчить.

Маринадом смазать кусочки рыбы.

Сверху на готовые овощи уложить кусочки рыбы.

И уже без фольги отправить в духовку ещё минут на 15-20, до готовности рыбы.

Кушать подано!