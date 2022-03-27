Вкусное пирожное «Персики»

Ингредиенты
- тесто:
- яйца – 2 шт
- мука – 330-350 гр
- сахар – 150 гр
- сметана – 50 гр
- сливочное масло – 70 гр
- соль – ¼ ч.л.
- разрыхлитель – ¾ ч.л.
- ванильный сахар – 1 п.
- крем:
- сгущенное молоко «ириска» - 200 гр
- сливочное масло – 50 гр
- миндаль – 50 гр
- дополнительно:
- морковный сок
- свекольный сок
- сахар (для обсыпки)
- мята (для декора)
Рецепт приготовления
1. Приготовить тесто:
• смешать яйца, сахар, соль и ванильный сахар
• взбить миксером яичную смесь до посветления и увеличения в объеме
• добавить в яичную массу размягченное сливочное масло и сметану – перемешать до однородности
• добавить в яичную массу муку и разрыхлитель – замесить мягкое и липнущее к рукам тесто
2. Смочить руки водой (чтобы тесто не прилипало) и сформировать из теста небольшие (около 30 гр) шарики
3. Сформированные шарики из теста выложить на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга
4. Выпекать заготовки в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 10-15 минут
5. Получившееся печенье слегка остудить
6. В еще теплом печенье вырезать небольшие углубления (на плоской стороне)
7. Оставить печенье до полного остывания
8. Приготовить крем:
• соединить варенное сгущенное молоко и размягченное сливочное масло – перемешать до однородности
• немного миндаля оставить в целом виде, а оставшиеся орехи измельчить
• добавить измельченные орехи в крем – перемешать
• по желанию, переложить крем в кондитерский мешок
9. Сформировать пирожные:
• заполнить кремом углубления в печенье
• в половину печений положить отложенный ранее целый орех (по одному в печенье)
• соединить по два печенья между собой (плоской стороной, чтобы крем оказался внутри)
10. Сформированные таким образом пирожные отправить в холодильник на 30-60 минут
11. Подготовить морковный и свекольный соки, а также сахар для обсыпки
12. Каждую заготовку пирожного обмокнуть сначала в морковный сок (на ¾), а затем в свекольный сок (на 1/4)
13. Легка обсушить окрашенные заготовки бумажным полотенцем
14. Обильно обсыпать пирожное сахаром
15. Оставить на столе для обсыхания
16. По желанию, украсить пирожные листьями мяты или базилика
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