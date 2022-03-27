Вкусное пирожное «Персики»

Рецепт приготовления

1. Приготовить тесто:

• смешать яйца, сахар, соль и ванильный сахар

• взбить миксером яичную смесь до посветления и увеличения в объеме

• добавить в яичную массу размягченное сливочное масло и сметану – перемешать до однородности

• добавить в яичную массу муку и разрыхлитель – замесить мягкое и липнущее к рукам тесто

2. Смочить руки водой (чтобы тесто не прилипало) и сформировать из теста небольшие (около 30 гр) шарики

3. Сформированные шарики из теста выложить на противень, застеленный пергаментом на расстоянии друг от друга

4. Выпекать заготовки в разогретой до 180 градусов духовке на протяжении 10-15 минут

5. Получившееся печенье слегка остудить

6. В еще теплом печенье вырезать небольшие углубления (на плоской стороне)

7. Оставить печенье до полного остывания

8. Приготовить крем:

• соединить варенное сгущенное молоко и размягченное сливочное масло – перемешать до однородности

• немного миндаля оставить в целом виде, а оставшиеся орехи измельчить

• добавить измельченные орехи в крем – перемешать

• по желанию, переложить крем в кондитерский мешок

9. Сформировать пирожные:

• заполнить кремом углубления в печенье

• в половину печений положить отложенный ранее целый орех (по одному в печенье)

• соединить по два печенья между собой (плоской стороной, чтобы крем оказался внутри)

10. Сформированные таким образом пирожные отправить в холодильник на 30-60 минут

11. Подготовить морковный и свекольный соки, а также сахар для обсыпки

12. Каждую заготовку пирожного обмокнуть сначала в морковный сок (на ¾), а затем в свекольный сок (на 1/4)

13. Легка обсушить окрашенные заготовки бумажным полотенцем

14. Обильно обсыпать пирожное сахаром

15. Оставить на столе для обсыхания

16. По желанию, украсить пирожные листьями мяты или базилика