Рецепт очень сочных мантов

ингредиенты для теста:

мука - +/-550 гр.

яйцо - 1 шт.

соль - 1 ч.л.

вода теплая - 250 мл.

масло подсолнечное без запаха - 2 ст.л.

для начинки:

фарш (говядина 70% + свинина 30%) - 1000 гр.

лук (средний) - 2 шт.

кабачок - 200 гр. (1 шт. )

соль

перец

Приготовить начинку из фарша.

Мясо промыть и при помощи мясорубки приготовить фарш.

Лук очистить, порезать на кусочки, измельчить в блендере или пропустить вместе с мясом через мясорубку.

Молодой кабачок очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить в фарш.

Добавить в фарш соль, перец, всё хорошо перемешать.

Приготовить тесто.

В тёплой воде растворить 1 чайную ложку соли.

В чашу для замешивания теста просеять муку (500 г.).

Сделать в муке небольшое углубление, вбить туда яйцо, влить воду, растительное масло.

Всё хорошо перемешать и замесить крутое тесто руками или миксером, при необходимости добавить ещё муки.

Количество муки зависит от её влажности и размера яйца.

Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и хорошо будет отставать от рук.

На это уйдёт примерно 5-10 минут.

Тесто скатать в шар.

Завернуть тесто в пищевую пленку или положить в пакет, оставить на 30 минут при комнатной температуре.

Так тесто станет более мягким и эластичным.

Отдохнувшее тесто разделить пополам.

Каждую часть раскатать в тонкий пласт, толщиной примерно 2-3 мл., при необходимости добавляйте муки.

Нарезать на небольшие квадраты (примерно 10х10 см).

В середину каждого квадрата из теста выложить по 1,5-2 ст. л. подготовленного фарша.

Защипнуть края можно классическим способом или любым удобным для вас способом, но слепить нужно так, чтобы сок из мантов не вытекал, а оставался внутри.

Выкладывать манты на присыпанную мукой доску (у меня получилось 18 шт.).

Манты можно заморозить, затем переложить в пакет и хранить в морозильной камере.

Для приготовления мант понадобится пароварка или мантоварка.

Хорошо смазать сито пароварки растительным маслом, на небольшом расстоянии выкладывайте манты.

Готовить манты на пару в течении 40-45 минут.

Подают манты горячими с различными соусами, сметаной, можно сбрызнуть маслом.