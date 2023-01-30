Рецепт очень сочных мантов

Ингредиенты
ингредиенты для теста:
мука - +/-550 гр.
яйцо - 1 шт.
соль - 1 ч.л.
вода теплая - 250 мл.
масло подсолнечное без запаха - 2 ст.л.
для начинки:
фарш (говядина 70% + свинина 30%) - 1000 гр.
лук (средний) - 2 шт.
кабачок - 200 гр. (1 шт. )
соль
перец
Рецепт приготовления
Приготовить начинку из фарша.
Мясо промыть и при помощи мясорубки приготовить фарш.
Лук очистить, порезать на кусочки, измельчить в блендере или пропустить вместе с мясом через мясорубку.
Молодой кабачок очистить от кожуры, натереть на средней тёрке и добавить в фарш.
Добавить в фарш соль, перец, всё хорошо перемешать.
Приготовить тесто.
В тёплой воде растворить 1 чайную ложку соли.
В чашу для замешивания теста просеять муку (500 г.).
Сделать в муке небольшое углубление, вбить туда яйцо, влить воду, растительное масло.
Всё хорошо перемешать и замесить крутое тесто руками или миксером, при необходимости добавить ещё муки.
Количество муки зависит от её влажности и размера яйца.
Вымешивать тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и хорошо будет отставать от рук.
На это уйдёт примерно 5-10 минут.
Тесто скатать в шар.
Завернуть тесто в пищевую пленку или положить в пакет, оставить на 30 минут при комнатной температуре.
Так тесто станет более мягким и эластичным.
Отдохнувшее тесто разделить пополам.
Каждую часть раскатать в тонкий пласт, толщиной примерно 2-3 мл., при необходимости добавляйте муки.
Нарезать на небольшие квадраты (примерно 10х10 см).
В середину каждого квадрата из теста выложить по 1,5-2 ст. л. подготовленного фарша.
Защипнуть края можно классическим способом или любым удобным для вас способом, но слепить нужно так, чтобы сок из мантов не вытекал, а оставался внутри.
Выкладывать манты на присыпанную мукой доску (у меня получилось 18 шт.).
Манты можно заморозить, затем переложить в пакет и хранить в морозильной камере.
Для приготовления мант понадобится пароварка или мантоварка.
Хорошо смазать сито пароварки растительным маслом, на небольшом расстоянии выкладывайте манты.
Готовить манты на пару в течении 40-45 минут.
Подают манты горячими с различными соусами, сметаной, можно сбрызнуть маслом.
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