Салат из капусты и огурцов с икрой минтая

Рецепт приготовления

Капусту нарежьте тонкой соломкой.

Слегка примните.

Свежий огурец нарежьте тонкой соломкой и положите в салатник.

Мелко нашинкуйте зелень.

Добавьте в салат сок лимона и пару ложек растительного масла без запаха.

И положите пару ложек икры минтая. Перемешайте.

Попробуйте на соль и по необходимости досолите.

Кушать подано!