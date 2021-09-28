Салат из капусты и огурцов с икрой минтая

Ингредиенты
- капуста - 200 г
- огурец - 2 шт. (один крупный)
- лук зеленый - 20 г
- укроп/петрушка - 8 гр. (на выбор)
- соль -
- сок лимона/лайма - 1 ст.л.
- масло растительное - 1-2 ст.л.
- икра минтая - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Капусту нарежьте тонкой соломкой.
Слегка примните.
Свежий огурец нарежьте тонкой соломкой и положите в салатник.
Мелко нашинкуйте зелень.
Добавьте в салат сок лимона и пару ложек растительного масла без запаха.
И положите пару ложек икры минтая. Перемешайте.
Попробуйте на соль и по необходимости досолите.
Кушать подано!
Видео