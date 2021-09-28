Четыре вкуса

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Салат из капусты и огурцов с икрой минтая

Фото к рецепту: Салат из капусты и огурцов с добавлением икры минтая

Ингредиенты

  • капуста - 200 г
  • огурец - 2 шт. (один крупный)
  • лук зеленый - 20 г
  • укроп/петрушка - 8 гр. (на выбор)
  • соль -
  • сок лимона/лайма - 1 ст.л.
  • масло растительное - 1-2 ст.л.
  • икра минтая - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Капусту нарежьте тонкой соломкой.

Слегка примните.

Свежий огурец нарежьте тонкой соломкой и положите в салатник.

Мелко нашинкуйте зелень.

Добавьте в салат сок лимона и пару ложек растительного масла без запаха.

И положите пару ложек икры минтая. Перемешайте.

Попробуйте на соль и по необходимости досолите.

Кушать подано!

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