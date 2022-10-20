Готовим спагетти с креветками в сливочном соусе

Ингредиенты
- 250-300 гр. пасты (спагетти, тальятелле и т.п.)
- 300 гр. чищенных креветок
- 2 зубчика чеснока
- 200 мл. сливок (10-20%)
- соль
- перец
- растительное масло и кусочек сливочного для жарки
Рецепт приготовления
Пасту варим в подсоленой воде то количество времени, которое указано на вашей упаковке (обычно это 5-10 минут, в зависимости от вида пасты).
Параллельно на сковородку наливаем немного оливкового масла, добавляем кусочек сливочного (с ним будет вкуснее), и выдавливаем пару зубчиков чеснока.
Секунд 15 обжарили чеснок и добавляем креветки (предварительно очищенные).
Их тоже буквально минуту-две обжарили, чтобы креветки подрумянились и заливаем сливками.
Добавляем немного соли и перца, делаем слабый огонь и тушим минут 5, чтобы соус уварился и стал гуще.
Спустя эти 5 минут у вас как раз сварится паста.
Сливаем воду и добавляем отваренные спагетти к креветкам.
Перемешиваем их в сливочном соусе и паста готова.
При подаче посыпаем тертым пармезаном и уплетаем в горячем виде))
Кушать подано!
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