Четыре вкуса

308 885 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Благодарю вас за рецептРецепт большого б...
  • Николаевна
    Спасибо за рецептРецепт сочных чеб...
  • Ивановна
    Благодарю за рецептВкусные куриные т...

Готовим спагетти с креветками в сливочном соусе

Фото к рецепту: Спагетти с креветками в сливочном соусе

Ингредиенты

  • 250-300 гр. пасты (спагетти, тальятелле и т.п.)
  • 300 гр. чищенных креветок
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 мл. сливок (10-20%)
  • соль
  • перец
  • растительное масло и кусочек сливочного для жарки

Рецепт приготовления

Пасту варим в подсоленой воде то количество времени, которое указано на вашей упаковке (обычно это 5-10 минут, в зависимости от вида пасты).

Параллельно на сковородку наливаем немного оливкового масла, добавляем кусочек сливочного (с ним будет вкуснее), и выдавливаем пару зубчиков чеснока.

Секунд 15 обжарили чеснок и добавляем креветки (предварительно очищенные).

Их тоже буквально минуту-две обжарили, чтобы креветки подрумянились и заливаем сливками.

Добавляем немного соли и перца, делаем слабый огонь и тушим минут 5, чтобы соус уварился и стал гуще.

Спустя эти 5 минут у вас как раз сварится паста.

Сливаем воду и добавляем отваренные спагетти к креветкам.

Перемешиваем их в сливочном соусе и паста готова.

При подаче посыпаем тертым пармезаном и уплетаем в горячем виде))

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
рыбаобедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх