Готовим спагетти с креветками в сливочном соусе

Рецепт приготовления

Пасту варим в подсоленой воде то количество времени, которое указано на вашей упаковке (обычно это 5-10 минут, в зависимости от вида пасты).

Параллельно на сковородку наливаем немного оливкового масла, добавляем кусочек сливочного (с ним будет вкуснее), и выдавливаем пару зубчиков чеснока.

Секунд 15 обжарили чеснок и добавляем креветки (предварительно очищенные).

Их тоже буквально минуту-две обжарили, чтобы креветки подрумянились и заливаем сливками.

Добавляем немного соли и перца, делаем слабый огонь и тушим минут 5, чтобы соус уварился и стал гуще.

Спустя эти 5 минут у вас как раз сварится паста.

Сливаем воду и добавляем отваренные спагетти к креветкам.

Перемешиваем их в сливочном соусе и паста готова.

При подаче посыпаем тертым пармезаном и уплетаем в горячем виде))

Кушать подано!