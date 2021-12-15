Четыре вкуса

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Готовим муравейник с шоколадным кремом и арахисом

Фото к рецепту: Торт муравейник с шоколадным кремом и арахисом! проверенный семейный рецепт maryna khvyl

Ингредиенты

  • для торта понадобится:
  • 200 гр. сливочного масла
  • 350 гр. муки
  • 2 яйца
  • 0.5 ст. сахара
  • 1 пачка ванильного сахара крем
  • 1 б. вареной сгущенки
  • 100 гр. сливочного масла (комнатной температуры)
  • 150 гр. шоколадной сгущенки
  • 100 гр. шоколада
  • 150 гр. жареного арахиса
  • украшение:
  • присыпка, белый шоколад

Рецепт приготовления

ставим варить сгущенку

- жарим арахис до готовности, чистим, перетираем не очень мелко

- в миску просеиваем муку, добавляем масло, перетираем руками в крошку

- отдельно в миске вбиваете яйца, сахар, соль и ванильный сахар, миксером взбиваем до растворения сахара

- соединяем две смеси вместе, замешиваем тесто, сначала оно будет распадаться, потом возьмется в один комок. Муку не добавляем, чтоб не забить тесто

- обматываем тесто в пищевую пленку, и кладем в холодильник на 1 час

- вынимаем тесто с холодильника, разогреваем духовку 160 градусов, на противень застелить пергамент, и руками рвем от кусочка теста маленькие кусочки, можно натереть на терке, только нужно положить тесто в морозилку, чтоб легче терлось.

Выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета

- в миске соединяем вареную сгущенку, шоколадную сгущенку, сливочное масло(комнатной температуры), растопленный шоколад, хорошо мешаем.

Добавляем жареный арахис, снова хорошо перемешиваем.

- формируем елки, ставим в холодильник на 30 минут. С массы вышло 8 шт.,

- вынимаем тортики с холодильника, растапливаем шоколад, рисуем и украшаем декором.

Кушать подано!

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