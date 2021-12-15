Готовим муравейник с шоколадным кремом и арахисом

Ингредиенты
- для торта понадобится:
- 200 гр. сливочного масла
- 350 гр. муки
- 2 яйца
- 0.5 ст. сахара
- 1 пачка ванильного сахара крем
- 1 б. вареной сгущенки
- 100 гр. сливочного масла (комнатной температуры)
- 150 гр. шоколадной сгущенки
- 100 гр. шоколада
- 150 гр. жареного арахиса
- украшение:
- присыпка, белый шоколад
Рецепт приготовления
ставим варить сгущенку
- жарим арахис до готовности, чистим, перетираем не очень мелко
- в миску просеиваем муку, добавляем масло, перетираем руками в крошку
- отдельно в миске вбиваете яйца, сахар, соль и ванильный сахар, миксером взбиваем до растворения сахара
- соединяем две смеси вместе, замешиваем тесто, сначала оно будет распадаться, потом возьмется в один комок. Муку не добавляем, чтоб не забить тесто
- обматываем тесто в пищевую пленку, и кладем в холодильник на 1 час
- вынимаем тесто с холодильника, разогреваем духовку 160 градусов, на противень застелить пергамент, и руками рвем от кусочка теста маленькие кусочки, можно натереть на терке, только нужно положить тесто в морозилку, чтоб легче терлось.
Выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета
- в миске соединяем вареную сгущенку, шоколадную сгущенку, сливочное масло(комнатной температуры), растопленный шоколад, хорошо мешаем.
Добавляем жареный арахис, снова хорошо перемешиваем.
- формируем елки, ставим в холодильник на 30 минут. С массы вышло 8 шт.,
- вынимаем тортики с холодильника, растапливаем шоколад, рисуем и украшаем декором.
Кушать подано!
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