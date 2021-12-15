Готовим муравейник с шоколадным кремом и арахисом

Рецепт приготовления

ставим варить сгущенку

- жарим арахис до готовности, чистим, перетираем не очень мелко

- в миску просеиваем муку, добавляем масло, перетираем руками в крошку

- отдельно в миске вбиваете яйца, сахар, соль и ванильный сахар, миксером взбиваем до растворения сахара

- соединяем две смеси вместе, замешиваем тесто, сначала оно будет распадаться, потом возьмется в один комок. Муку не добавляем, чтоб не забить тесто

- обматываем тесто в пищевую пленку, и кладем в холодильник на 1 час

- вынимаем тесто с холодильника, разогреваем духовку 160 градусов, на противень застелить пергамент, и руками рвем от кусочка теста маленькие кусочки, можно натереть на терке, только нужно положить тесто в морозилку, чтоб легче терлось.

Выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета

- в миске соединяем вареную сгущенку, шоколадную сгущенку, сливочное масло(комнатной температуры), растопленный шоколад, хорошо мешаем.

Добавляем жареный арахис, снова хорошо перемешиваем.

- формируем елки, ставим в холодильник на 30 минут. С массы вышло 8 шт.,

- вынимаем тортики с холодильника, растапливаем шоколад, рисуем и украшаем декором.

Кушать подано!