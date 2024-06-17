Готовим шоколадное мороженое

В сотейнике с толстым дном растираем желтки с сахаром, добавляем какао, перемешиваем и добавляем 10% сливки, перемешиваем.

Ставим на плиту на самый минимальный огонь и постоянно перемешивая, массу завариваем.

Даем ей остыть 15-20 минут и добавляем шоколад, перемешиваем до растворения шоколада. Даем остыть до комнатной температуры и ставим в холодильник на 30-40 минут, нужно чтобы масса было охлажденная.

Как только масса охладилась, начинаем пробивать ее погружным блендером и постепенно вливаем жирные сливки (они должны быть очень холодными) взбиваем все около 2-3 минут.

Затем если будете готовить также как я, в мороженице, то эту массу нужно будет поставить в холодильник на 1 час и только потом включите мороженицу и по 1 ст.л шоколадной массы вливаете в чашу мороженицы.

Автоматическая программа мороженицы 40 минут, но я выждала 30 минут и выключила мороженицу, т.к меня устроила консистенция массы, она была как мягкое мороженое. Если любите мягкое мороженое, тогда его можно кушать уже сейчас.

Но я хочу сделать мороженое в вафельных стаканчиках, поэтому после мороженицы, я массу выливаю в емкость и ставлю в морозилку до полного застывания.

Если мороженицы нет, то можно готовить и без нее.

После того как массу взбили, выливаем ее в емкость, закрываем крышкой и ставим в морозилку до полного застывания. Если есть возможность, то можно массу перемешивать раз в один час, если возможности нет, то можно вообще не перемешивать, я очень редко перемешиваю)) И все отлично получается, без кристалликов льда)

Перед тем как мороженым заполнить стаканчики, я оставляю его при комнатной температуре на 5-10 минут и как только оно становится не такое твердое, я при помощи маленькой ложки для мороженого заполняю стаканчики, а при помощи большой ложки для мороженого делаю шарики и кладу их сверху и тогда мороженое внешне похоже на мороженое из магазина.

Кушать подано!



