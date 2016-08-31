Медовый карп... Нереально вкусно!





Поймал в магазине вот такого карпа. Жена нос сморщила, уж больно жирное мясо.

Хорошо, бум оттягивать жир начинкой)))

*напевает голосом Антонова* Гляжусь в тебяаааа, как в зеркалоооо...









Для начала удалим кости. Я последнее время подсел это делать через верхнюю часть тушки.







Вот таким "макаром" удаляются практически все кости.







Ставлю вариться гречку, а сам в огород. За дополнениями к начинке.

У соседки слив по дороге стырил.







Фарширую карпа смесью гречи и слив.







Выкладываю пластины яблок и смазываю все медом.







В духовку на часик при 180С.

Не ну красава вышла. Боялся, что пересохнет, но мясо было весьма сочным. Греча вобрала в себя

излишки жира, а яблоки и сливы сбалансировали вкус.

Самое сложное было в этой истории, переложить карпа на блюдо)))







А я головы люблю))





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