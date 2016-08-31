Четыре вкуса

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Медовый карп... Нереально вкусно!

Медовый карп... Нереально вкусно!

Поймал в магазине вот такого карпа. Жена нос сморщила, уж больно жирное мясо.
Хорошо, бум оттягивать жир начинкой)))
*напевает голосом Антонова* Гляжусь в тебяаааа, как в зеркалоооо...



Медовый карп... Нереально вкусно!

Для начала удалим кости. Я последнее время подсел это делать через верхнюю часть тушки.

Медовый карп... Нереально вкусно!

Вот таким "макаром" удаляются практически все кости.

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Ставлю вариться гречку, а сам в огород. За дополнениями к начинке.
У соседки слив по дороге стырил.

Медовый карп... Нереально вкусно!

Фарширую карпа смесью гречи и слив.

Медовый карп... Нереально вкусно!

Выкладываю пластины яблок и смазываю все медом.

Медовый карп... Нереально вкусно!

В духовку на часик при 180С.
Не ну красава вышла. Боялся, что пересохнет, но мясо было весьма сочным. Греча вобрала в себя
излишки жира, а яблоки и сливы сбалансировали вкус.
Самое сложное было в этой истории, переложить карпа на блюдо)))

Медовый карп... Нереально вкусно!

А я головы люблю))

Медовый карп... Нереально вкусно!

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