Медовый карп... Нереально вкусно!

Поймал в магазине вот такого карпа. Жена нос сморщила, уж больно жирное мясо.
Хорошо, бум оттягивать жир начинкой)))
*напевает голосом Антонова* Гляжусь в тебяаааа, как в зеркалоооо...
Для начала удалим кости. Я последнее время подсел это делать через верхнюю часть тушки.
Вот таким "макаром" удаляются практически все кости.
Ставлю вариться гречку, а сам в огород. За дополнениями к начинке.
У соседки слив по дороге стырил.
Фарширую карпа смесью гречи и слив.
Выкладываю пластины яблок и смазываю все медом.
В духовку на часик при 180С.
Не ну красава вышла. Боялся, что пересохнет, но мясо было весьма сочным. Греча вобрала в себя
излишки жира, а яблоки и сливы сбалансировали вкус.
Самое сложное было в этой истории, переложить карпа на блюдо)))
А я головы люблю))
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