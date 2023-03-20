Четыре вкуса

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Готовим рыбную похлебку из трески с соевым молоком

Фото к рецепту: Рыбная похлебка из трески с соевым молоком

Ингредиенты

филе трески - 400 гр.

картофель - 4 шт.

репчатый лук - 1 шт.

растительное масло - 2 ст.л.

молоко соевое - 2 ст.

печень трески консервированная - 1 банка

вода - 1 л

зелень рубленая - 1 ст.л.

перец черный горошком - 5 шт.

лавровый лист - 1 шт.

соль

 Фото рецепта

Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 1
1. Рыбу достаньте из морозилки перед началом приготовления ухи. Небольшую луковицу очищаю и мелко нарезаю. Картофель также очищаю и нарезаю средними кубиками.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 2
2. Нарезаю филе трески довольно крупными кусками.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 3
3. В широкой кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло и обжариваю репчатый лук до прозрачности. Затем добавляю в кастрюлю к луку кубики картофеля.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 4
4. Заливаю одним литром кипятка. Довожу до кипения и варю на медленном огне около 10 минут.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 5
5. Отправляю треску в кастрюлю, добавляю лавровый лист, перец горошком и соль. Довожу до кипения и варю на медленном огне еще 10 минут.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 6
6. Вливаю в кастрюлю горячее соевое молоко, добавляю кусочки натуральной консервированной печени трески и зелень (у меня зеленый лук и укроп). Даю закипеть и закрываю кастрюлю крышкой. Снимаю с огня и даю настояться ухе полчаса.
Рыбная похлебка из трески с соевым молоком: шаг 7
7. Рыбная похлебка из трески на соевом молоке готова.
Кушать подано!
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