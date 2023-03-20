Готовим рыбную похлебку из трески с соевым молоком

Ингредиенты
филе трески - 400 гр.
картофель - 4 шт.
репчатый лук - 1 шт.
растительное масло - 2 ст.л.
молоко соевое - 2 ст.
печень трески консервированная - 1 банка
вода - 1 л
зелень рубленая - 1 ст.л.
перец черный горошком - 5 шт.
лавровый лист - 1 шт.
соль
Фото рецепта
1. Рыбу достаньте из морозилки перед началом приготовления ухи. Небольшую луковицу очищаю и мелко нарезаю. Картофель также очищаю и нарезаю средними кубиками.
2. Нарезаю филе трески довольно крупными кусками.
3. В широкой кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло и обжариваю репчатый лук до прозрачности. Затем добавляю в кастрюлю к луку кубики картофеля.
4. Заливаю одним литром кипятка. Довожу до кипения и варю на медленном огне около 10 минут.
5. Отправляю треску в кастрюлю, добавляю лавровый лист, перец горошком и соль. Довожу до кипения и варю на медленном огне еще 10 минут.
6. Вливаю в кастрюлю горячее соевое молоко, добавляю кусочки натуральной консервированной печени трески и зелень (у меня зеленый лук и укроп). Даю закипеть и закрываю кастрюлю крышкой. Снимаю с огня и даю настояться ухе полчаса.
7. Рыбная похлебка из трески на соевом молоке готова.
Кушать подано!
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