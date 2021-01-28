Торт без выпечки

Ингредиенты
- галетное печенье - 350 гр.
- сметана - 350 гр.
- творог - 500 гр.
- сахар - 200 гр.
- загуститель для сметаны - 3 ч.л.
- какао - 4 ст.л.
- сахар - 4 ст.л.
- молоко - 200 мл.
- кокосовая стружка
- шоколадная стружка
Пошаговый рецепт приготовления
Приготовить шоколадную глазурь:
Какао смешать с сахаром, добавить теплое молоко.
Варить до загустения.
Приготовить крем:
Сметану перемешать с сахаром, добавить загуститель для сметаны, добавить творог.
Перемешать до однородной массы.
Печенье выложить на форму , перемазать кремом.
Залить шоколадной глазурью.
Бока украсить кокосовой стружкой.
Верх торта украсить шоколадной стружкой.
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