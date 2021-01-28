Четыре вкуса

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Торт без выпечки

Фото к рецепту: Торт без выпечки

Ингредиенты

  • галетное печенье - 350 гр.
  • сметана - 350 гр.
  • творог - 500 гр.
  • сахар - 200 гр.
  • загуститель для сметаны - 3 ч.л.
  • какао - 4 ст.л.
  • сахар - 4 ст.л.
  • молоко - 200 мл.
  • кокосовая стружка
  • шоколадная стружка

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовить шоколадную глазурь:

Какао смешать с сахаром, добавить теплое молоко.

Варить до загустения.

Приготовить крем:

Сметану перемешать с сахаром, добавить загуститель для сметаны, добавить творог.

Перемешать до однородной массы.

Печенье выложить на форму , перемазать кремом.

Залить шоколадной глазурью.

Бока украсить кокосовой стружкой.

Верх торта украсить шоколадной стружкой.

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