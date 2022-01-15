Запекаем картошку с мясом в духовке

Рецепт приготовления

Картофель почистить, помыть, нарезать небольшими кусочками. Мясо промыть и тоже нарезать небольшими кусочками.

Мясо с картошкой соединить, добавить специи, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить картошку с мясом, нарезанный репчатый лук.

В глубокой тарелке смешать сметану с водой, залить картошку с мясом, немного перемешать, посыпать зеленью.

Запекать 40 минут под фольгой и 10-15 минут без фольги.