Запекаем картошку с мясом в духовке

Ингредиенты
- картофель - 2 кг.
- филе куриного бедра - 1 кг.
- сметана - 250 гр.
- вода - 100 мл.
- лук репчатый - 1 шт.
- масло растительное - 100 мл.
- соль адыгейская
- паприка копченая
- сушеный чеснок
- зелень
Рецепт приготовления
Картофель почистить, помыть, нарезать небольшими кусочками. Мясо промыть и тоже нарезать небольшими кусочками.
Мясо с картошкой соединить, добавить специи, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить картошку с мясом, нарезанный репчатый лук.
В глубокой тарелке смешать сметану с водой, залить картошку с мясом, немного перемешать, посыпать зеленью.
Запекать 40 минут под фольгой и 10-15 минут без фольги.
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