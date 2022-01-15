Четыре вкуса

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Запекаем картошку с мясом в духовке

Фото к рецепту: Картошка запеченная с мясом в духовке

Ингредиенты

  • картофель - 2 кг.
  • филе куриного бедра - 1 кг.
  • сметана - 250 гр.
  • вода - 100 мл.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • масло растительное - 100 мл.
  • соль адыгейская
  • паприка копченая
  • сушеный чеснок
  • зелень

Рецепт приготовления

Картофель почистить, помыть, нарезать небольшими кусочками. Мясо промыть и тоже нарезать небольшими кусочками.

Мясо с картошкой соединить, добавить специи, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить картошку с мясом, нарезанный репчатый лук.

В глубокой тарелке смешать сметану с водой, залить картошку с мясом, немного перемешать, посыпать зеленью.

Запекать 40 минут под фольгой и 10-15 минут без фольги.

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