Филе трески в соевом маринаде с овощным гарниром

филе трески – 1 кг

соевый соус – 200 мл

молотый имбирь – 1 ч.л.

кориандр – 2 ч.л.

свежемолотый перец

брокколи – 300 г

цветная капуста – 300 г

помидоры черри – 300 г

морковь – 2 шт.

вода – 0.5 литра

лавровый лист – 2 шт.

перец душистый (горошком) – 4 шт.

прованские травы

соль

Начинаем с подготовки рыбы, в моём случае треска была нарезана порционными кусочками и заморожена, поэтому я просто разморозил её на нижней полке холодильника.

Рыбу я буду мариновать в быстром и достаточно мощном маринаде.

Для его приготовления в небольшую кастрюльку наливаем около 200 мл соевого соуса.

В соевый соус добавляем чайную ложку молотого имбиря, 2 ч.л. молотого кориандра.

И свежемолотый перец по вкусу.

Перемешиваем маринад.

Помещаем треску в маринад таким образом, чтобы каждый кусочек рыбы был покрыт маринадом со всех сторон.

Пока рыба маринуется мы можем подготовить овощи.

Для этого соцветия брокколи, если они у вас крупные, разрезаем на несколько частей.

Тоже самое делаем с цветной капустой. 2 морковки среднего размера нарезаем полу кружками.

Ставим казан на очаг.

Разводим в очаге огонь.

В казан наливаем примерно пол литра воды.

Для аромата рекомендую добавить в воду пару лавровых листов и 3-4 горошины душистого перца.

Устанавливаем проставку для казана и ждём пока вода закипит.

Когда это случится, обильно начнёт образовываться пар и казан по сути превратится в самую настоящую пароварку.

Пришло время выкладывать овощи.

Закрываем казан крышкой и оставляем овощи готовиться на 7 - 10 минут.

Пока овощи готовятся не будем терять времени даром, необходимо нарезать на 2 части 300 гр помидорок черри, чтобы придать гарниру свежесть.

Приготовленные на пару овощи перекладываем в глубокую миску.

В казан отправляем подмаринованную треску.

Закрываем его крышкой и оставляем рыбу готовиться на 15 - 20 минут, в зависимости от толщины кусков.

Мы же в это время подсаливаем готовый гарнир.

Добавляем в него специи, я использую прованские травы.

Нарезанные томаты черри.

Перемешиваем всё вместе и отставляем в сторону.

Гарнир готов!

Когда рыба приготовится, открываем казан и извлекаем её.

На тарелку для подачи выкладываем гарнир.

Кушать подано!