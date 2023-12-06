Филе трески в соевом маринаде с овощным гарниром

Ингредиенты
филе трески – 1 кг
соевый соус – 200 мл
молотый имбирь – 1 ч.л.
кориандр – 2 ч.л.
свежемолотый перец
брокколи – 300 г
цветная капуста – 300 г
помидоры черри – 300 г
морковь – 2 шт.
вода – 0.5 литра
лавровый лист – 2 шт.
перец душистый (горошком) – 4 шт.
прованские травы
соль
Рецепт приготовления
Начинаем с подготовки рыбы, в моём случае треска была нарезана порционными кусочками и заморожена, поэтому я просто разморозил её на нижней полке холодильника.
Рыбу я буду мариновать в быстром и достаточно мощном маринаде.
Для его приготовления в небольшую кастрюльку наливаем около 200 мл соевого соуса.
В соевый соус добавляем чайную ложку молотого имбиря, 2 ч.л. молотого кориандра.
И свежемолотый перец по вкусу.
Перемешиваем маринад.
Помещаем треску в маринад таким образом, чтобы каждый кусочек рыбы был покрыт маринадом со всех сторон.
Пока рыба маринуется мы можем подготовить овощи.
Для этого соцветия брокколи, если они у вас крупные, разрезаем на несколько частей.
Тоже самое делаем с цветной капустой. 2 морковки среднего размера нарезаем полу кружками.
Ставим казан на очаг.
Разводим в очаге огонь.
В казан наливаем примерно пол литра воды.
Для аромата рекомендую добавить в воду пару лавровых листов и 3-4 горошины душистого перца.
Устанавливаем проставку для казана и ждём пока вода закипит.
Когда это случится, обильно начнёт образовываться пар и казан по сути превратится в самую настоящую пароварку.
Пришло время выкладывать овощи.
Закрываем казан крышкой и оставляем овощи готовиться на 7 - 10 минут.
Пока овощи готовятся не будем терять времени даром, необходимо нарезать на 2 части 300 гр помидорок черри, чтобы придать гарниру свежесть.
Приготовленные на пару овощи перекладываем в глубокую миску.
В казан отправляем подмаринованную треску.
Закрываем его крышкой и оставляем рыбу готовиться на 15 - 20 минут, в зависимости от толщины кусков.
Мы же в это время подсаливаем готовый гарнир.
Добавляем в него специи, я использую прованские травы.
Нарезанные томаты черри.
Перемешиваем всё вместе и отставляем в сторону.
Гарнир готов!
Когда рыба приготовится, открываем казан и извлекаем её.
На тарелку для подачи выкладываем гарнир.
Кушать подано!
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