Вкусная намазка на хлеб из кабачков

Ингредиенты
- кабачки - 3 шт.
- морковь - 1 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- соль
- перец
- масло растительное
- томатная паста - 1 ч.л.
- чеснок 3-4 зубчика
Рецепт приготовления
Морковь натереть на крупной тёрке, лук нарезать кубиком, кабачки натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.
На растительном масле обжарить лук, морковь, добавить кабачки, хорошо перемешать.
В миске смешать томатную пасту, немного воды, соль, перец.
Томатную смесь отправить к овощам, тушить под крышкой до готовности.
В самом конце добавить чеснок, хорошо перемешать.
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