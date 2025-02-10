Вкусная намазка на хлеб из кабачков

Морковь натереть на крупной тёрке, лук нарезать кубиком, кабачки натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.

На растительном масле обжарить лук, морковь, добавить кабачки, хорошо перемешать.

В миске смешать томатную пасту, немного воды, соль, перец.

Томатную смесь отправить к овощам, тушить под крышкой до готовности.

В самом конце добавить чеснок, хорошо перемешать.