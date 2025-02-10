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Четыре вкуса

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Вкусная намазка на хлеб из кабачков

Фото к рецепту: Намазка на хлеб из кабачков

Ингредиенты

  • кабачки - 3 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • соль
  • перец
  • масло растительное
  • томатная паста - 1 ч.л.
  • чеснок 3-4 зубчика

Рецепт приготовления

Морковь натереть на крупной тёрке, лук нарезать кубиком, кабачки натереть на крупной тёрке, чеснок измельчить.

На растительном масле обжарить лук, морковь, добавить кабачки, хорошо перемешать.

В миске смешать томатную пасту, немного воды, соль, перец.

Томатную смесь отправить к овощам, тушить под крышкой до готовности.

В самом конце добавить чеснок, хорошо перемешать.

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