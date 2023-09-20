Четыре вкуса

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Вкусная запеканка из творога с бананами

Фото к рецепту: Творожно-банановая двухцветная запеканка

Ингредиенты

для шоколадного слоя:

банан - 2 шт.

яйцо куриное (с 0) - 1 шт.

сахар - 50 гр.

крупа манная - 25 гр.

какао-порошок - 2 ст.л.

для творожного слоя:

творог (любой жирности) - 180 гр.

крупа манная - 25 гр.

сахар - 50 гр.

яйцо куриное (с 0) - 1 шт.

дополнительно:

масло сливочное (подмазать форму) - 20 гр.

джем (опционально, по желанию и вкусу)

Фото рецепта

Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 1
1. Чтобы у вас получилась запеканка точь-в-точь как у меня, я все продукты взвесила на весах и вымерила. Добавлять от себя ничего не нужно!
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 2
2. Для приготовления запеканки удобней всего использовать блендер. Первый слой шоколадный: В блендере взбиваем 2 банана, сахар 50 г, 1 яйцо, какао-порошок 2 ст л, манная крупа 25 г.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 3
3. В блендере получится гладкая масса.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 4
4. Форма моя размером 20Х20Х6 см. Обмазываем внутри сливочным маслом и выкладываем шоколадный слой.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 5
5. Для второго слоя тоже используем блендер, помыв его. Второй слой творожный: В блендере взбиваем творог 180 г, яйцо 1 шт, сахар 50 г, манная крупа 25 г.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 6
6. Для второго слоя тоже получится гладкая масса.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 7
7. Аккуратно, не смешивая шоколадный слой с творожным, выкладываем 2-ой слой (см. фото).
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 8
8. Ставим в духовку, выставив температуру 180 С на 30 минут. Проверяем на "сухую лучину". К лучине ничего не пристаёт - готова запеканка. Запеканка поднимется - будет воздушной.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 9
9. Подаём. Она вкусная и тёплая, и остывшая. Вот такой разрез. Извлекается из формы отлично.
Творожно-банановая двухцветная запеканка: шаг 10
Кушать подано!
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