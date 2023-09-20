Вкусная запеканка из творога с бананами

для шоколадного слоя:

банан - 2 шт.

яйцо куриное (с 0) - 1 шт.

сахар - 50 гр.

крупа манная - 25 гр.

какао-порошок - 2 ст.л.

для творожного слоя:

творог (любой жирности) - 180 гр.

крупа манная - 25 гр.

сахар - 50 гр.

яйцо куриное (с 0) - 1 шт.

дополнительно:

масло сливочное (подмазать форму) - 20 гр.

джем (опционально, по желанию и вкусу)

1. Чтобы у вас получилась запеканка точь-в-точь как у меня, я все продукты взвесила на весах и вымерила. Добавлять от себя ничего не нужно!

2. Для приготовления запеканки удобней всего использовать блендер. Первый слой шоколадный: В блендере взбиваем 2 банана, сахар 50 г, 1 яйцо, какао-порошок 2 ст л, манная крупа 25 г.

3. В блендере получится гладкая масса.

4. Форма моя размером 20Х20Х6 см. Обмазываем внутри сливочным маслом и выкладываем шоколадный слой.

5. Для второго слоя тоже используем блендер, помыв его. Второй слой творожный: В блендере взбиваем творог 180 г, яйцо 1 шт, сахар 50 г, манная крупа 25 г.

6. Для второго слоя тоже получится гладкая масса.

7. Аккуратно, не смешивая шоколадный слой с творожным, выкладываем 2-ой слой (см. фото).

8. Ставим в духовку, выставив температуру 180 С на 30 минут. Проверяем на "сухую лучину". К лучине ничего не пристаёт - готова запеканка. Запеканка поднимется - будет воздушной.

9. Подаём. Она вкусная и тёплая, и остывшая. Вот такой разрез. Извлекается из формы отлично.