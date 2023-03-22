Рецепт вкусного холодного свекольника

для свекольного отвара:

свёкла (крупная или 2 шт. маленьких) - 1 шт.

хлеб (сухой чёрный хлеб, я взяла бородинский) - 1 кусок

соль

перец кайен (любой, вами любимый)

для свекольника:

яйцо куриное - 2 шт.

лук зелёный - 10 перьев

яблоко - 1 шт.

огурец - 1 шт.

рыба копчённая (примерно 300 гр. обязательно горячего копчения, у меня скумбрия) - 1 шт.

для подачи:

сметана

яйцо куриное

1. Время приготовления много уходит на свекольный отвар и я его буду делать заранее за сутки, чтобы он настоялся. Нужно отварить свёклу "в мундире" в воде до готовности.

2. Воспользоваться для приготовления лучше глиняной посудой! Отрезаем кусок чёрного хлеба (горбушку). Помещаем в горшок.

3. Свёклу вынимаем. Отвар процеживаем и оставляем примерно 1100 мл.

4. Свёклу режем тонкими длинными брусочками, длиной примерно 2,5-3 см.

5. Горбушку хлеба заливаем горячим свекольным отваром. Лучше взять чёрные сухари. Свёклу порезанную тоже отправляем в горшок. Накрываем крышкой, даём остыть и отправляем в холодильник на сутки, не меньше!

6. Это на утро. Вынимаем отвар из холодильника.

7. Любым приспособлением с дырками, а я использую лопаточку для переворачивания, аккуратно вынимаем хлеб. Он нам не пригодится (отдайте птичкам). Свёклу оставляем. Солим и перчим отвар по вкусу.

8. Теперь всё очень просто. Готовим продукты для свекольника, а именно только те продукты, которые я указала, если вы хотите получить вкус как у меня. Это строго по давнишнему оригинальному рецепту. Яйца нужно сварить вкрутую. Лука можно взять побольше, но я возьму его количество под себя.

9. Нарезаем всё, кроме рыбы и яиц, произвольно, я люблю помельче. Отправляем к отвару со свёклой. Яйца разминаем вместе с белком и желтком вилкой, тоже отправляем в горшок.

10. Теперь пальцами разбираем рыбу на волокна и отправляем туда же.

11. Перемешиваем, накрываем крышкой и отправляем в холодильник настояться хотя бы на 30 минут, но лучше часа на 2. Я люблю свекольники и окрошки густые. Нарезайте столько продуктов, сколько вы любите, чтобы вас устраивало по густоте блюдо.