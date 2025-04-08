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Четыре вкуса

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Рецепт минтая под вкусным соусом

Фото к рецепту: Минтай с зажаркой под соусом

Ингредиенты

  • минтай (в брикете, филе) — 400 г
  • картофель — 1 кг
  • лук репчатый — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • перец сладкий — 0,5 шт.
  • приправа (для рыбы) — 1 ч.л.
  • кетчуп (томатный или томатная паста - 1 ст.л. ) — 2 ст.л.
  • мука пшеничная — 1 ч.л.
  • сметана (с горкой) — 2 ст.л.
  • молоко (теплое) — 100 мл
  • масло сливочное (в картофель) — 50 г
  • масло растительное — 3 ст.л.
  • перец черный
  • соль
  • сахар — 1 щепотка
  • форма для запекания — 2 шт. (14 18 см)

Фото рецепта

Минтай с зажаркой под соусом: шаг 1
1. Разморозить рыбу в холодильнике.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 2
2. Овощи очистить...
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 3
3. .. и нарезать: морковь и перец сладкий - соломкой,...
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 4
4. ... лук - полукольцами или кубиком...
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 5
5. .. и картофель - крупными дольками.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 6
6. Картофель промываем и вновь заливаем водой, ставим кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, солим картофель и продолжаем варить до готовности.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 7
7. Пока варится картофель, приготовим зажарку. На разогретом растительном масле (2 ст. л.) обжариваем лук до "золотистости".
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 8
8. Добавляем морковь и пассеруем минуты 3.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 9
9. Кладем сладкий перец и готовим до готовности.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 10
10. Делим зажарку на 2 части.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 11
11. Картофель готов! Сливаем навар из кастрюли и оставляем 50-100 мл.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 12
12. Добавляем в картофель сливочное масло (50 г) и теплое молоко (100 мл). Пробуем на соль. Измельчаем картофель до однородности.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 13
13. Формы для запекания (14*18 см), смазываем растительным маслом и посыпаем приправой для рыбы. Приправа с добавлением соли.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 14
14. Раскладываем рыбу по формочкам и посыпаем приправой для рыбы.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 15
15. Выкладываем на рыбку зажарку.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 16
16. Приготовим заливку - соус. В сковороду, где была зажарка наливаем 100 мл картофельного отвара. Добавляем 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. томатного кетчупа, щепотку сахара, соль и молотый перец, перемешиваем лопаткой.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 17
17. Ставим сковороду на огонь и всыпаем 1 ч. л. муки. Перемешиваем соус до небольшого загустения.
Минтай с зажаркой под соусом: шаг 18
18. Поливаем кусочки рыбы с зажаркой приготовленным соусом. Прикрываем формочки фольгой или пергаментом и ставим в разогретую до 180 С духовку. Готовим минут 45 или до готовности рыбы. Подаем рыбу с картофельным гарниром. 
Кушать подано!
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