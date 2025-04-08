Рецепт минтая под вкусным соусом

Ингредиенты
- минтай (в брикете, филе) — 400 г
- картофель — 1 кг
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- перец сладкий — 0,5 шт.
- приправа (для рыбы) — 1 ч.л.
- кетчуп (томатный или томатная паста - 1 ст.л. ) — 2 ст.л.
- мука пшеничная — 1 ч.л.
- сметана (с горкой) — 2 ст.л.
- молоко (теплое) — 100 мл
- масло сливочное (в картофель) — 50 г
- масло растительное — 3 ст.л.
- перец черный
- соль
- сахар — 1 щепотка
- форма для запекания — 2 шт.
Фото рецепта
1. Разморозить рыбу в холодильнике.
2. Овощи очистить...
3. .. и нарезать: морковь и перец сладкий - соломкой,...
4. ... лук - полукольцами или кубиком...
5. .. и картофель - крупными дольками.
6. Картофель промываем и вновь заливаем водой, ставим кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, солим картофель и продолжаем варить до готовности.
7. Пока варится картофель, приготовим зажарку. На разогретом растительном масле (2 ст. л.) обжариваем лук до "золотистости".
8. Добавляем морковь и пассеруем минуты 3.
9. Кладем сладкий перец и готовим до готовности.
10. Делим зажарку на 2 части.
11. Картофель готов! Сливаем навар из кастрюли и оставляем 50-100 мл.
12. Добавляем в картофель сливочное масло (50 г) и теплое молоко (100 мл). Пробуем на соль. Измельчаем картофель до однородности.
13. Формы для запекания (14*18 см), смазываем растительным маслом и посыпаем приправой для рыбы. Приправа с добавлением соли.
14. Раскладываем рыбу по формочкам и посыпаем приправой для рыбы.
15. Выкладываем на рыбку зажарку.
16. Приготовим заливку - соус. В сковороду, где была зажарка наливаем 100 мл картофельного отвара. Добавляем 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. томатного кетчупа, щепотку сахара, соль и молотый перец, перемешиваем лопаткой.
17. Ставим сковороду на огонь и всыпаем 1 ч. л. муки. Перемешиваем соус до небольшого загустения.
18. Поливаем кусочки рыбы с зажаркой приготовленным соусом. Прикрываем формочки фольгой или пергаментом и ставим в разогретую до 180 С духовку. Готовим минут 45 или до готовности рыбы. Подаем рыбу с картофельным гарниром.
Кушать подано!
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