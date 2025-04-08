Рецепт минтая под вкусным соусом

1. Разморозить рыбу в холодильнике.

2. Овощи очистить...

3. .. и нарезать: морковь и перец сладкий - соломкой,...

4. ... лук - полукольцами или кубиком...

5. .. и картофель - крупными дольками.

6. Картофель промываем и вновь заливаем водой, ставим кастрюлю на плиту. Когда вода закипит, солим картофель и продолжаем варить до готовности.

7. Пока варится картофель, приготовим зажарку. На разогретом растительном масле (2 ст. л.) обжариваем лук до "золотистости".

8. Добавляем морковь и пассеруем минуты 3.

9. Кладем сладкий перец и готовим до готовности.

10. Делим зажарку на 2 части.

11. Картофель готов! Сливаем навар из кастрюли и оставляем 50-100 мл.

12. Добавляем в картофель сливочное масло (50 г) и теплое молоко (100 мл). Пробуем на соль. Измельчаем картофель до однородности.

13. Формы для запекания (14*18 см), смазываем растительным маслом и посыпаем приправой для рыбы. Приправа с добавлением соли.

14. Раскладываем рыбу по формочкам и посыпаем приправой для рыбы.

15. Выкладываем на рыбку зажарку.

16. Приготовим заливку - соус. В сковороду, где была зажарка наливаем 100 мл картофельного отвара. Добавляем 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. томатного кетчупа, щепотку сахара, соль и молотый перец, перемешиваем лопаткой.

17. Ставим сковороду на огонь и всыпаем 1 ч. л. муки. Перемешиваем соус до небольшого загустения.