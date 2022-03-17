Готовим вкусные орешки со сгущенкой

мука 200 гр.

разрыхлитель 0,5 ч.л.

яйцо 1 шт.

сахар 80 гр.

сливочное масло 100 гр.

вареная сгущенка и грецкие орехи (для начинки)

рецепт приготовления

Взбиваем яйцо с сахаром.

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Добавляем растопленное сливочное масло, все перемешиваем.

Всыпаем муку и добавляем разрыхлитель.

Все снова хорошо перемешиваем.

Убираем тесто в холодильник на 20-30 минут.

Из теста формируем шарики одинакового размера, укладываем их в форму.

Закрываем форму и выпекаем скорлупки.

Готовые скорлупки очищаем от лишнего теста.

Заполняем скорлупки вареной сгущенкой и склеиваем.

Внутрь орешка можно положить кусочки любых орехов. (Я использую грецкие орехи).

Кушать подано!