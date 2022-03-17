Готовим вкусные орешки со сгущенкой

Ингредиенты
мука 200 гр.
разрыхлитель 0,5 ч.л.
яйцо 1 шт.
сахар 80 гр.
сливочное масло 100 гр.
вареная сгущенка и грецкие орехи (для начинки)
рецепт приготовления
Взбиваем яйцо с сахаром.
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Добавляем растопленное сливочное масло, все перемешиваем.
Всыпаем муку и добавляем разрыхлитель.
Все снова хорошо перемешиваем.
Убираем тесто в холодильник на 20-30 минут.
Из теста формируем шарики одинакового размера, укладываем их в форму.
Закрываем форму и выпекаем скорлупки.
Готовые скорлупки очищаем от лишнего теста.
Заполняем скорлупки вареной сгущенкой и склеиваем.
Внутрь орешка можно положить кусочки любых орехов. (Я использую грецкие орехи).
Кушать подано!
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