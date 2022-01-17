Четыре вкуса

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Классический рецепт домашнего масла

Фото к рецепту: Домашнее масло, классический рецепт

Ингредиенты

  • 1 л. охлажденных домашних сливок или сметану
  • миксер

Рецепт приготовления

Охлажденные сливки (можно брать сметану), выливаем в емкость, и начинаем взбивать миксером, до момента пока сливки не разделятся на жидкость (масляную) и масло.

Сливаем масляную( с нее можно выпекать пирожки, блины, оладьи), а масло промываем под проточной водой пока вода не будет прозрачной.

дальше руками выжимаем из масла жидкость, кладем в контейнер в котором мы будем сохранил масло.

масло хранится в холодильнике 7 дней, в морозилке при -19 градусах, масло может храниться до 1 года.

За 15 минут домашнее масло готово)

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