Рыба в хрустящем кляре с соусом «тартар»

Ингредиенты
- 400 гр. филе любой рыбы
- соль+сахар
- для кляра:
- 3 ст.л. с горкой муки
- 1,5-2 ст.л. с горкой картофельного крахмала
- минеральная газированная вода
- 5 гр. разрыхлителя
- щепотка соли
- 250-300 мл. растительного масла для фритюра
- для соуса тартар:
- 2-3 маринованных огурчика
- 1 ч.л. каперсов
- несколько перьев зеленого лука
- 100 гр. майонеза
Рецепт приготовления
Для соуса Тартар нарежьте маринованные огурчики мелким кубиком, порубите каперсы, измельчите зеленый лук и смешайте это все с майонезом.
Перейдем к рыбе. Порежьте на небольшие кусочки, слегка доавьте соль и сахар.
Поставьте сотейник с растительным маслом на огонь, пусть греется.
Займемся приготовлением кляра. Смешайте муку и картофельный крахмал с минеральной газированной водой до консистенции как на тонкие блинчики. В конце добавьте соль и разрыхлитель. В полученное тесто опустите всю рыбу, чтобы она покрылась тестом.
Жарить рыбу нужно в хорошо разогретом фритюре до румяной корочки. Далее кладем готовую рыбку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно как горячей, так и холодной, хрусткость сохраняется.
Кушать подано!
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