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Рыба в хрустящем кляре с соусом «тартар»

Фото к рецепту: Рыба в хрустящем кляре с соусом «тартар»

Ингредиенты

  • 400 гр. филе любой рыбы
  • соль+сахар
  • для кляра:
  • 3 ст.л. с горкой муки
  • 1,5-2 ст.л. с горкой картофельного крахмала
  • минеральная газированная вода
  • 5 гр. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 250-300 мл. растительного масла для фритюра
  • для соуса тартар:
  • 2-3 маринованных огурчика
  • 1 ч.л. каперсов
  • несколько перьев зеленого лука
  • 100 гр. майонеза

Рецепт приготовления

Для соуса Тартар нарежьте маринованные огурчики мелким кубиком, порубите каперсы, измельчите зеленый лук и смешайте это все с майонезом.

Перейдем к рыбе. Порежьте на небольшие кусочки, слегка доавьте соль и сахар.

Поставьте сотейник с растительным маслом на огонь, пусть греется.

Займемся приготовлением кляра. Смешайте муку и картофельный крахмал с минеральной газированной водой до консистенции как на тонкие блинчики. В конце добавьте соль и разрыхлитель. В полученное тесто опустите всю рыбу, чтобы она покрылась тестом.

Жарить рыбу нужно в хорошо разогретом фритюре до румяной корочки. Далее кладем готовую рыбку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно как горячей, так и холодной, хрусткость сохраняется.

Кушать подано!

Фото рецепта

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