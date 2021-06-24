Рыба в хрустящем кляре с соусом «тартар»

Рецепт приготовления

Для соуса Тартар нарежьте маринованные огурчики мелким кубиком, порубите каперсы, измельчите зеленый лук и смешайте это все с майонезом.

Перейдем к рыбе. Порежьте на небольшие кусочки, слегка доавьте соль и сахар.

Поставьте сотейник с растительным маслом на огонь, пусть греется.

Займемся приготовлением кляра. Смешайте муку и картофельный крахмал с минеральной газированной водой до консистенции как на тонкие блинчики. В конце добавьте соль и разрыхлитель. В полученное тесто опустите всю рыбу, чтобы она покрылась тестом.

Жарить рыбу нужно в хорошо разогретом фритюре до румяной корочки. Далее кладем готовую рыбку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать можно как горячей, так и холодной, хрусткость сохраняется.

Кушать подано!